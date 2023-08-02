США гарантируют Украине режим вечной войны

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Сейчас актуально говорить о двух больших форматах гарантий безопасности для Украины – российском и американском. И лишь один из этих планов станет реальной гарантией безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Сергей Марков, по мнения которого

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«Наш формат гарантий безопасности для Украины предполагает несколько пунктов. Во-первых, это нейтралитет Украины. Во-вторых, составление и подписание договора о суверенитете с участием США, Евросоюза, России и ООН», – сказал Марков в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что суверенитет Украины в трактовке российской стороны предполагает ликвидацию нынешнего режима, возвращение реальной власти народу этой страны со свободными выборами и прекращением террористической смены национальной идентичности.

«Наконец, русский язык должен стать на Украине вторым государственным, а Киев должен прекратить репрессии против православной церкви», – говорит эксперт.

По его мнению, без демилитаризации и денацификации безопасность Украины невозможна. Под демилитаризацией он понимает полный вывоз с Украины всех вооружений и арсеналов, а под денацификацией – ликвидация всех последствий государственного переворота 2014 года.

«Только следуя такому плану, Украина может гарантировать себе полную и многолетнюю безопасность. Правда, американцы на такое не пойдут», – признает политолог.

Он отмечает, что главным пунктом в списке гарантий безопасности для Киева, по версии Вашингтона, может стать вступление Украины в НАТО, но не всей и с урезанным «пакетом услуг» от партнеров по альянсу.

«Это будет вступление в НАТО, но с неполными гарантиями. На часть территории, которая контролируется киевским режимом, будет распространяться 5-я статья устава альянса. На остальные территории эта статья может распространиться когда-нибудь потом», – предполагает эксперт.

При этом он не исключает, что США вовсе откажут Киеву в его стремлении стать частью НАТО и ограничатся некими неформлаьными обещаниями.

«Есть и еще один вариант. США могут гарантировать Украине вступление в войну с Россией других стран. Сама Америка, естественно, как ядерная держава в такой процесс не включится. А вот Польшу, например, толкнуть может. В любом случае что бы ни предложили Киеву в Вашингтоне, реальными гарантиями безопасности это не будет. Напротив, любые идеи от Белого дома, будь они восприняты на Банковой всерьез, гарантируют Незалежной режим «вечной опасности… Все, что могут предложить Киеву США, — это не гарантии безопасности, а гарантии вечной опасности и вечной войны. Предложения Вашингтона нацелены на одно — превращение Украины в «Анти-Россию» и использование ее в войне против России. То есть если Киев пойдет на условия американцев, Украине будет гарантирована вечная опасность», – резюмировал Марков.