США готовы передать Украине ракеты, накрывающие Крым

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20 января США огласят о содержании нового пакета военной помощи для Украины, который будет включать более дальнобойные боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, способные, в частности, поражать цели в городах на севере Крыма, где, к слову, сосредоточены химические заводы. Кроме того, под угрозой окажется Таганрог и все города на новых территориях, включая ныне тыловой Мариуполь.

Речь идет о снарядах GLSDB – с ними вместо нынешних 70 км установки HIMARS будут бить на расстояние 140-160 км, пишет газета Politico, А New York Times уточняет, что по задумке администрации Джо Байдена нанесение ударов по Крыму усилит и военные, и переговорные позиции Украины.

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«Спустя несколько месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена, наконец-то, начинает признавать, что Киеву может понадобиться оружие, которым можно будет нанести удар по российскому присутствию, даже если такой шаг увеличит риск эскалации, рассказали на условиях анонимности несколько официальных лиц США», – пишет NYT.

Заместитель министра обороны США Колин Каль вернулся из Киева и заявил агентству Рейтер, что США хотят изменить динамику позиционной войны на востоке Украины.

Лоббистом передачи Украине GLSDB является Boeing, уточняет военный эксперт Илья Крамник.

«Практически вдвое большая, по сравнению с ракетами HIMARS, дальность поражения этих планирующих бомб ставит под удар север Крыма и сухопутную дорогу на полуостров… Поставки этого боеприпаса, пока запланированные на весну 2023 года, кардинально изменят ситуацию на фронте. Ввиду малых размеров, отсутствия необходимости запуска его с носителя (самолета), этот высокоточный боеприпас, скорее всего, будет слабо поражаться нашей ПВО. Сравнительно низкая стоимость и большое количество могут резко ухудшить ситуацию, как на фронте, так и в наших тылах», – предостерегал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.