США готовы показать украинским политикам «красную карточку»

Вадим Москаленко.  
07.04.2025 15:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


Украинские политики не смогут отказаться от соглашения о полезных ископаемых, потому что в таком случае они просто лишатся власти и будут обвинены в воровстве.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики не смогут отказаться от соглашения о полезных ископаемых, потому что в таком...

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Ведущий попросил прокомментировать, может ли Украина не подписывать соглашение с США о недрах.

«Я думаю, что технически подпишут. Украина не может не подписать. Уже сказали, что если соглашение не будет подписано, тогда начнется аудит. А поверьте, это будет не демократический аудит. И с учетом тех сумм, которые выделялись, и с наличием желания найти что-то, поверьте, найдут.

А как вы думаете, чем закончится аудит? Вот, нашли, сказали, что 20-30 потрачено неэффективно. Что будет звучать для общества, как «украли». Это может завершиться официальными обвинениями нашего политического и военного руководства, политическим кризисом, выборами», – сказал Бортник.

«Поэтому тут уже нашим политикам просто показали желтую карточку, дальше еще одно резкое движение и будет красная карточка для наших политических людей. Поэтому подпишут. Попытаются еще поторговаться, и подпишут это соглашение», – добавил эксперт.

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