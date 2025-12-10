США готовы положить конец столетнему противостоянию с Россией, – норвежский эксперт
США под руководством Дональда Трампа готовы положить конец столетнему противостоянию с Россией, а это значит, что НАТО и Европа больше не будут в приоритете для Штатов.
Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил норвежский политолог Глен Дизен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас есть историческая возможность, что Соединенные Штаты готовы положить конец столетней конфронтации и искать мирное сосуществование с Россией, чтобы приспособиться к новому многополярному миру…
Я не думаю, что это полный развод, но Европа теряет приоритет. То есть после Холодной войны США стремились к мировому господству. Для этого они в первую очередь сотрудничали с европейцами, чтобы добиться коллективной гегемонии. Вот почему расширение НАТО стало ключевым компонентом стратегии безопасности США. Но сейчас мир стал многополярным, в нем много центров силы, и Китай – ведущий после США.
Так что, учитывая, что мир многополярен, у США будут другие стратегические интересы. Их главный интерес будет заключаться в укреплении контроля над западным полушарием, а второй в противостоянии или сдерживании Китая в Азии. Так что Европа больше не в приоритете, и Соединенные Штаты не хотят тратить на нее слишком много ресурсов», – заявил Дизен.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: