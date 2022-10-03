США готовы взять Украину на полное содержание до победы над Россией – Bloomberg

03.10.2022  10:07 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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деньги, Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

США готовы предоставлять Украине ежемесячную помощь в 1,5 млрд долларов до тех пор, пока будет продолжаться война с Россией, а также призвали союзников на выделение аналогичных сумм.

Об этом сообщает Bloomberg.

США готовы предоставлять Украине ежемесячную помощь в 1,5 млрд долларов до тех пор, пока...

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По данным Bloomberg, ежемесячное финансирование, которое планирует выделять США, будет направлено на базовые государственные расходы, школы, больницы и энергосистему Украины.

Также администрация Байдена провела переговоры с лидерами стран ЕС по внедрению механизмов ежемесячной финансовой поддержки Украины. Таким образом Соединенные Штаты призывают союзников разделить нагрузку на украинскую экономику из-за затяжной войны, чтобы удержать ее на плаву.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, где тот заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину несмотря на все издержки.

 

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