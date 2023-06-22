США готовы заменить украинских лидеров хромакеем – Живов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы не потерять рычаги управления Украиной в случае гибели высшего киевского руководства, Вашингтон создал искусственные изображения Владимира Зеленского и его команды.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и военкор Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«США отснимали всех украинских лидеров на хромакее ещё в прошлом году, включая президента Зеленского. Приезжали авторы «Аватара», которые делают лучшую в мире дополнительную реальность, и всех политических и военных лидеров Украины отсняли, на всякий случай. Чтобы, если вдруг их всех уничтожат, чтобы можно было эмулировать их образ по телевизору», – сказал политолог.

Однако он сомневается, что украинского президента уже заменили – иначе заокеанские хозяева изобразили бы Владимира Зеленского здоровым и трезвым.

«Судя по тому, насколько он плох и демонстрирует признаки регулярного наркотоксического опьянения, это настоящий Зеленский. В допреальности его сделали бы здоровым», – добавил военкор.