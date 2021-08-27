США готовят антироссийский майдан в Никарагуа (Часть 1)

27.08.2021 23:52 (Мск), Манагуа, Александр Ростовцев

На 7 ноября в Никарагуа намечено проведение президентских выборов. С 28 июля по 2 августа кандидаты прошли регистрацию в республиканской избирательной комиссии.

Главным претендентом на пост главы государства считается действующий президент, лидер правящего «Сандинистского фронта национального освобождения» Даниэль Ортега. 75-летний политик будет баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд.

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За несколько дней до начала регистрации полиция Никарагуа поместила под домашний арест семь кандидатов в президенты.

По версии западной прессы, «арестованы почти все кандидаты, способные бросить вызов правлению Ортеги».

США, чутко наблюдающие за тем, что творится в Латинской Америке, традиционно считающейся их «задним двором», отреагировали незамедлительно: против окружения президента Ортеги были введены санкции, а госсекретарь Блинкен обвинил власти Никарагуа в «репрессиях против оппозиции» и в «нежелании реформировать избирательную систему».

Госдеп послушать, так власти Никарагуа обидели ангелов бескрылых и бессеребренников. На деле, всё обстоит несколько иначе.

Так, например, основного соперника Ортеги и лидера никарагуанской оппозиции сняли с выборов, поместив под домашний арест за антигосударственные действия и подстрекательства к иностранному вмешательству во внутренние дела Никарагуа.

Никарагуанскую Тихановскую, дочь бывшего президента республики, Кристиану Чаморро арестовали за отмывание денег через фонд её матери, Виолеты Чаморро, признанным иностранным агентом, тесно связанным с американскими НКО и закрытым по закону, принятому в октябре 2020 года.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега – старая кость в горле американского империализма, как братья Кастро, как Чавес, Мадуро и Эво Моралес, так что резкое негодование «самых независимых и демократичных» СМИ очень даже понятно.

Что касается Никарагуа, то её народ уже раз обжёгся в «девяностые», выбрав вместо социалиста Ортеги американскую марионетку Виолету Чаморро, семилетний срок правления которой был отмечен гиперинфляцией, экономическими провалами и социальной нестабильностью.

С 1997 по 2007 годы Никарагуа правили другие «светлоликие», президенты Алеман и Боланьос, устроившие из страны потрясающую коррупционную кормушку, от которой прошибало пот среди наблюдателей из Transparency International. Однако, по мнению американских администраций и иже с ними, с демократией и правами человека в Никарагуа в тот период был полный порядок.

За 14 лет с возвращения Ортеги в Никарагуа происходит оздоровление экономики и развитие инфраструктуры.

Вот что отмечают независимые наблюдатели, посещающие республику:

Расширены и модернизированы объекты городской и производственной инфраструктуры – улицы, дороги, шоссе, мосты, морские порты.

Собственность распределяется путем передачи большого ее числа в пользу семейных предприятий и кооперативов.

Создаётся и продвигается демократическая модель экономики для поддержки наименьших, малых и средних производителей, особенно в сельской местности и городе.

Правительством предпринимаются активные шаги в международной сфере: модель развития Никарагуа, значительно расширяющая международные экономические и политические отношения, признана образцовой многими странами.

Систематически ведётся борьба с преступностью, не допуская её укрепления за пределами национальной территории.

Все эти видимые невооружённым глазом макроусилия администрации Ортеги полностью игнорируются его оппонентами и их внешними кукловодами, пустившими в ход против действующего президента и его команды наиболее грязные методы облыжного вранья и обливания грязью.

В частности, в американскую прессу вброшены и тиражируются фальшивки об изгнании с индейцев-мискито с их родовой земли ради поддержания животноводческих кооперативов.

Примечательно, что, в мае текущего года, американские власти и СМИ закрыли глаза и уши на жесткое подавление массовых народных протестов в Колумбии против налоговой реформы проамериканского президента Маркеса, тогда как куда более мягкие усилия трёхгодичной давности, предпринятые администрацией Ортеги по снижению социальной напряжённости, были названы «проявлениями тирании».

Интересно, тогда с какими формулировками должны подаваться в прессе факты дестабилизации и раскола американского общества представителями Демпартии в год президентских выборов и уголовное преследование трампистов, попробовавших действовать в духе сторонников Сонного Джо?

Собственно, сам факт того, что политические оппоненты Ортеги, пойманные на антигосударственной деятельности и коррупции, находятся под домашним арестом, а не чалятся за решёткой, получая трёхразовую честно заработанную баланду, уже говорит о многом.

Внешняя политика Ортеги вызывает острую изжогу у Вашингтона, поскольку администрация Никарагуа выстраивает конструктивные и дружеские отношения со странами, которые никоим образом не посягают на суверенитет и социальное согласие внутри страны.

К таким государствам следует отнести Россию, Китай, Кубу, Иран, Венесуэлу. Не забудем, что администрация Ортеги одновременно с кубинским руководством признали суверенитет Абхазии и Южной Осетии, а также российскую территориальную принадлежность Крыма по результатам мартовского, 2014 года, референдума.

Таким образом, маленькая латиноамериканская республика ведёт независимую политику, самостоятельно определяя, с кем ей дружить, а с кем нет, последовательно отказываясь следовать в русле американской политики.

По данным из открытых источников, администрация Ортеги дала добро на строительство Россией центра электронной разведки на территории Никарагуа, что никак не могло пройти мимо внимания американских спецслужб.

Не удивительно, что главным проводником и координатором антиникарагуанской, антироссийской и актикитайской политики в регионе является USSOUTHCOM (Южное командование США) во главе с адмиралом Крейгом Фаллером, располагающим обширной сетью агентов влияния в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Одним из таких агентов влияния выступает Организация американских государств (ОАГ), возглавляемая уругвайцем Луисом Альмагро, долгое время ловко притворявшегося социалистом.

На деле, Альмагро замечен в открытой поддержке проамериканской оппозиции в ряде латиноамериканских государств. Так, во время политического кризиса в Гондурасе, разразившегося в результате разочарования американского руководства итогами президентских выборов в ноябре 2017 года, генсек ОАГ выразил поддержку лидерам оппозиции и призвал к выполнению части их требований, а после подведения официальных итогов – к проведению повторного голосования Ющенко-style.

Также широко известна его нетерпимая позиция по отношению к правительству Венесуэлы. Правящую администрацию этой латиноамериканской страны он называет не иначе как «диктаторской», а президентские выборы, прошедшие в мае 2018 года, в результате которых вновь был переизбран Николас Мадуро, назвал «фарсом».

Самозванец и американский прихвостень Гуайдо, понятное дело, «демократ» и «признанный народный лидер» по версии «социалиста» Альмагро.

В ближайшее время ПН расскажет продолжение о ситуации в Латинской Америке.