США готовят атаку на Шрёдера, чтобы заткнуть «Северный поток–2»

08.02.2019, Москва, Александр Ростовцев

1 января 2019 года работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» вышли на финишную прямую: остался ровно год до начала его эксплуатации.

Как известно, СП-2 станет самым длинным подводным газопроводом в мире. Протяжённость его двух ниток достигнет 1224 км. Объём прокачки газа по обеим ниткам СП-2 – 55 млрд кубометров природного газа в год. Срок окупаемости газопровода эксперты оценивают, в зависимости от тарифа на транзит, в 8–30 лет. Однако, в случае отключения прокачки газа по украинской ГТС, Газпром получит дополнительную финансовую выгоду в $2 млрд в год, благодаря чему СП-2 окупится уже через 9 лет.

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Если кому-то кажется, что срок окупаемости 9 лет – это слишком много, вынужден разочаровать. В западной прессе последние годы только и судачат о том, что СП-2 обладает «аномальной прибыльностью», поскольку средний срок окупаемости объектов энергетической инфраструктуры в ЕС составляет 15–20 лет.

В связи с «аномальной прибыльностью», копья вокруг СП-2 начали ломаться задолго до начала его строительства. Европа и Германия, как её локомотив, кардинально заинтересованы в реализации проекта. Российский газопровод настолько привлекателен, что многие страны Старой Европы и крупнейшие компании готовы идти на политические риски ради выгоды.

Несомненно также, что от реализации СП-2 найдутся и пострадавшие. Конечно же, это Украина, из рук которой будет вырван главный инструмент шантажа и источник обогащения для воробандеровского режима – пресловутый газовый вентиль. Кроме того, Украина теряет возможность «виртуального реверса», т. е. отбор излишков европейского газа из невыбранных квот по схеме «бери или плати», что не очень выгодно Газпрому.

Отсутствие «виртуального реверса» будет означать для Украины существенное подорожание цен на газ, а также невозможность потребления газа без разрешения «Газпрома».

В целом, никто в мире не сомневается, что начало транзита природного газа в Европу по СП-2 принесёт России не только финансовые, но и политические дивиденды.

В частности, в Госдепе США (и, следовательно, во всей правящей верхушке Америки) крайне обеспокоены, что начало эксплуатации СП-2 приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета Украины и разрешению затянувшегося украинского кризиса в интересах России. Фактически, Украине всего через год светит энергетическая изоляция. Не говоря уже о резком росте геополитического влияния России на всём европейском континенте, что противоречит интересам США.

Интересно, что власти Германии, та же канцлер Меркель, со скорбным лицом признают, что оба «Северных потока» серьёзно ослабят санкционное давление на Россию, но при этом идёт на конфликт с Макроном, которого США «подписали» на совместные действия против СП-2.

Итак, Америка принялась совать палки в колёса строительства «Северного потока–2». Эмиссары из «Вашингтонского обкома» вот уже который год окучивают правительства стран, в территориальных водах которых пройдёт опасный для США газопровод, а также Еврокомиссию.

Однако Германия и ряд других крупных европейских игроков проявили несвойственное им упрямство, отчего американская машина внешнего давления забуксовала там, где не ждали. И только ничтожные клевреты из «младоевропейцев» решились выступить против политики «старших партнёров» по ЕС в защиту интересов заокеанского сюзерена.

Успешная оборона ЕС от наседающего Гегемона объясняется не только заманчивыми прибылями от эксплуатации СП-2, но и умелыми действиями Кремля, перетянувшего на сторону России влиятельных иностранцев из числа бизнесменов и бывших политиков.

Так, буквально через пару недель после ухода Герхардта Шрёдера с поста канцлера Германии в 2005 году, он неожиданно для всех возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров Nord Stream AG, дочернего предприятия «Газпрома» и оператора газопровода «Северный поток».

Судя по всему, работа Шрёдера в Nord Stream AG была признана плодотворной, так что в 2016 году он возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, занимающейся продвижением и строительством двух новых ниток подводного российского газопровода в Германию.

По мере приближения сроков начала эксплуатации СП-2, США усилили натиск на всех фронтах в надежде сорвать строительство газопровода.

Прямо сегодня, 8 февраля, послы США в Германии, Дании и ЕС принялись обрабатывать политиков и общественное мнение, что работа СП-2 угрожает Европе, европейской демократии, и каждый евроцент, выплаченный Москве за потреблённый газ, идёт на строительство танков, ракет и самолётов, нацеленных на старушку Европу.

Окучивать премьера Дании понаехал сам Болтон, советник Трампа по нацбезопасности и известный «ястреб». По-видимому, в Вашингтоне взялись убедить датское правительство – не давать разрешение на строительство СП-2 в своих территориальных водах. Впрочем, известно, что на этот случай у Nord Stream 2 имеется запасной вариант с огибанием трубой датских территориальных вод.

В общем, наглости американским политиканам никогда было не занимать. Ликвидировать ДРСМД, втихаря закрыть в Вашингтоне представительство ЕС, понизив его статус до уровня дворницкой, а потом ныть о демократии и глобальной безопасности – это для них в порядке вещей.

Усилилось давление и на Шрёдера. Экс-канцлера полощут в германских СМИ, как «агента Кремля», а идиот Климкин даже потребовал от властей ФРГ ввести санкции против главы Nord Stream 2.

На днях стало известно, что одной из швейцарских неправительственных организаций готовится грязевая атака на ряд европейских политиков, включая Шрёдера. Мало кто сомневается, что бумажка из Женевы напрямую связана с недавним скандалом, связанным с послом США в Германии, потребовавшим от немецких компаний немедленного разрыва деловых связей с Россией.

Меркель пока что удаётся «отмораживаться» и делать вид, будто строительство СП-2 не касается правительства Германии, а является бизнесом, отфутболивая разборки с газопроводом Еврокомиссии. Однако экс-канцлер Шрёдер является для неё живым укором, как наиболее вменяемый политик со времён Вилли Брандта.

В самом деле, при Шрёдере Германия проводила гораздо более самостоятельную политику, поддерживала добрые отношения с Россией, экономика была на подъёме, а проблемы мигрантов не существовало в нынешнем масштабе.

Известный немецкий политолог Александр Рар считает, что к концу года США могут пойти ва-банк и помочь партии «зелёных» потеснить правящую коалицию христианских демократов и социал-демократов в Бундестаге. «Зелёные» известны своей шизанутостью и фундаментализмом, когда речь заходит о традиционной энергетике. При умелом манипулировании и спонсорстве, и газовая энергетика может быть объявлена вполне тоталитарной и недостаточно экологичной.

«В нынешней гибридной пропагандной войне, информация, которую распространяют СМИ, может очень серьезно повредить репутацию, просто сломать ее», – подчекрнул Александр Рар.

Таким образом, подготовленный в Женеве пасквиль служит повышению токсичности и демонизации Шрёдера. И это не пустые слова. В своё время «Немецкая волна» провела массированные информационные вбросы по дискредитации топ-менеджеров ФРГ, работающих в российских компаниях, включая Шрёдера.

Фигура Маттиаса Варнига, входящего в руководство Nord Stream 2 и наблюдательные советы ВТБ, «Роснефти» и «Транснефти», была демонизирована до «кровавого палача коммунистического режима», поскольку Варниг в прошлом работал в службе внешней разведки МГБ ГДР «Штази».

Чтобы ослабить внешнее давление, Меркель заявила, что СП-2 не станет угрозой для энергобезопасности Германии, поскольку параллельно будут строиться морские терминалы для приёма сжиженного природного газа. «Диверсификация» называется. Однако не ей решать, что является или нет угрозой для Германии. Ситуация обостряется. Выдержит ли Меркель давление в течение года – вот вопрос…