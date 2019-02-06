06.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Американцы, выстраивая политику давления на немецкие компании из-за строительства «Северного потока-2», могут воспользоваться уязвимостью ЕС как участника совместной с США системы коллективной безопасности.

Об этом во время пресс-конференции заявила замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могут американцы найти какие-то болезненные точки, в первую очередь, у Германии, чтобы усилить своё давление настолько, чтобы немецкие компании отказались сотрудничать с российскими в строительстве «Северного потока-2» или всё-таки европейцы будут занимать самостоятельную позицию?» – спросила модератор конференции.

«Европейцы, конечно, будут занимать самостоятельную позицию, что при этом не мешает американцам найти очень чувствительные точки для того, чтобы их из этой позиции либо вывести, либо планомерно выводить. Потому что не будем забывать, что Европа свою безопасность самостоятельно не обеспечивает, это участник системы коллективной безопасности, а это важнейший и самый глубинный фактор взаимодействия между США и странами ЕС.

Естественно, это уже будет аргумент «судного дня» во взаимоотношениях США и их европейскими партнёрами, но этот аргумент есть», – заявила Лихачёва.