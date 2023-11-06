США готовят Израиль к уничтожению, как до этого Украину – Артамонов

США сознательно толкают Израиль на большой военный конфликт на Ближнем Востоке, чтобы добраться до Ирана и поджечь Южный Кавказ. «Звезды Давида» на домах евреев во Франции – это только начало будущих погромов и большого взрыва на территории Евразии.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я беседовал, в том числе с некоторыми бывшими военнослужащими ЦАХАЛа, и знаю, как сейчас США толкают Израиль на конфронтацию с Ираном. Так вот, гибель Израиля, чего Израиль, естественно, не желает, несёт за собой очень большую войну на Ближнем Востоке. И как, наверное, снится американским вашингтонским стратегам, это приведет к уничтожению Ирана или, как минимум, аннигиляция его как державы. Ну, будет он как Ирак существовать. Удалось же такое сделать с Ираком при помощи «Бури в пустыне». А Ирак такая же часть древнего Персидского царства, как и Иран. Вот и получается, что вторая часть «марлезонского балета» после Ирака – это Иран, и чтобы его уничтожить, нужно действительно сделать очень большие ставки», – отметил он.

По словам эксперта, уже внутри большого сетевого еврейского государства нет согласия, насколько Израиль и кому нужен.

«И многие семьи ашкеназов не согласны с финансированием «проекта Израиль», который населяют по большей части сефарды – это часть еврейской диаспоры ближневосточного региона и африканского севера. Тем не менее, у тех, кто платит, возникает мысль, за что мы платим? Оно нам надо? Это уже не наш спор. Но смысл в том, что люди, во многом командующие американской системой, федеральной резервной системой, то есть долларом, а сегодня это всё-таки главная резервная валюта мира, люди, которые влияют на одну из мощнейших держав мира, эти люди могут быть вполне заинтересованы в том, чтобы сыграть по-своему в поддавки: сдать Израиль Ближнему Востоку не ради того, чтобы Ближний Восток процветал, а чтобы там была большая война. И, тем самым, поджечь Южный Кавказ», – считает Артамонов.

Он подчеркнул, что речь идет не о желании граждан Израиля, а о той роли, которую для них уготовили США.

«Это не планы Израиля – это план США. Я не выгораживаю Израиль абсолютно. Но я не хочу вешать всех собак на него, понимая, что происходящее на Ближнем Востоке – выходит за пределы интересов Израиля. И я считаю, что Нетаньяху не служит интересам израильского народа, не говоря уже о еврейском народе, как о народе историческом, который гораздо шире, чем понятие Израиля. Давайте возьмём простой пример: Никол Пашинян отнюдь не служит интересам армянского народа. Так же, как армяне, которые расстреливали православную церковь, используя её в качестве пристрелочной мишени на полигоне в Карабахе. А я видел эту расстрелянную церковь – это не те армяне, которые для меня армяне. Это люди, которые по-своему делали всё для того, чтобы поссорить русских с армянами. Всегда есть такие провокаторы внутри этноса, который служит интересам чужого народа», – пояснил эксперт и добавил, что американцы сейчас фактически задали такой тон, который может поставить израильтян на грань существования.

«И уже ставят. В таком случае они им готовят судьбу переселенцев. И когда я об этом говорю, я понимаю, что может быть переселение в Днепропетровск, и говорю это не просто так. И я не могу сказать, что Израиль этому радуется. Израильтяне, зачастую, уже в трех поколениях живут на Ближнем Востоке – уже теперь как возрождённая, не просто еврейская, а израильская нация. Есть еврейский народ – и есть израильская нация. И они сами никуда лично не стремятся. И это тоже правда. Параллельно у них очень мощная армия и великолепная контрразведка. Но дело в том, что не они сейчас командуют теми, кто их подталкивает в спину, и кто одновременно пытается вызвать страшную трагедию в Европе», – указал обозреватель.

То, что антиизраильские настроения в Европе вырастут в еврейские погромы – нет сомнений. На это делается ставка инициаторами большой войны.

«Действительно, во Франции рисуют Маген Давид на домах, где проживают евреи. А если к этому ещё добавить, что в той же самой Франции, когда писали школьное сочинение после того, как преступник Мухаммед Мера расстрелял еврейских детей, а потом французских военнослужащих рядом с синагогой, выяснилось, что очень многие дети не думают его осуждать и считают его чуть ли не борцом за веру. Вы понимаете, что это за борец за веру, который стреляет в пятилетнего ребёнка? Потом убивает учителя, а потом военнослужащих, которые были в увольнительной, а не сидели с автоматами в руках и ждали этого подонка. То есть тот, кто это делает, он реально хочет взрыва на территории Евразии. И имя ему – США», – заключил Артамонов.