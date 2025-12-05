США готовят переворот в Киеве – Сивков

05.12.2025 19:43
Дипломатия, Майдан, Общество, Политика, Россия, США, Украина


США планируют устроить в Киеве цветную революцию, скинуть Зеленского – и заставить Украину подписать мирное соглашение.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совершенно четко просматривается сейчас сценарий, состоящий в том, что в Киеве готовится госпереворот. Действуют две силы. Первая – это США. Они выступают активно: НАБУ и САП поднимают вопрос, что киевские власти коррумпированы.

Это база для того, чтобы их устранять. Обычно с этого всегда американцы начинали цветные революции, классика.

На месте Зеленского им видятся люди, которые готовы на сепаратные переговоры и сепаратный мир. И на Европу им наплевать. Потому что в США другая задача – сделать Россию другом, оторвать от Китая и потом совместными усилиями раздавить Китай, и они получают монополярный мир. Это американский сценарий, который нам не нужен», – отметил он.

«Кто видится на месте Зеленского? Порошенко или Тимошенко, которые готовы и будут подписывать все, что скажут им американцы на любых условиях. Надо будет – они отдадут территории», – отметил Сивков.

«Сейчас мы перемалываем их и аккуратненько движемся. Но главное – то, что идет в Киеве в стычке между США и глобалистской Европой. То, что Мерц орет уже в панике о том, что Европа тоже что-то собой представляет, она должна там присутствовать, а их посылают далеко и надолго. И решают всё две силы. США и Россия», – подытожил он.

