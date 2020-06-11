США готовят ползучий переворот в Приднестровье

11.06.2020, Москва, Михаил Рябов

Приднестровье, считающееся российским форпостом, готовится к отрыву от Москвы – Запад работает с местными элитами, все больше привязывая их экономическими интересами.

Об этом сегодня пишет российская «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С США договорились, что корпорация «Шериф» (считается в Приднестровье самой влиятельной и бюджетообразующей) уже рукопожатна и не подпадет под западные санкции», – цитирует издание источник, близкий к посольству США.

«Российский фактор в ПМР становится менее значимым. Но растет влияние Евросоюза, который через Бухарест регулирует вопросы экспорта приднестровских товаров в европейские страны. США такой подход к РМ одобряют», – сказал в интервью газете глава молдавской Социал-демократической партии Виктор Шелин.