США готовят России «удушающий приём» к выборам в Госдуму – Копатько

27.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США попытаются максимально расшатать ситуацию во время выборов в Госдуму РФ, одновременно сжимая сформированную Западом антироссийскую дугу от Прибалтики до Турции.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве завил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Америка с Россией не договорится, они будут душить Россию. Душить будут серьезно, будут поджигать по всему периметру. У них сложились элиты, элита выросла, те ребята, которым было по двадцать лет, им уже по пятьдесят, кто-то из них через какое-то время выйдет из политики, они не знают опыта Советского Союза, а заточены на другие ценности и интересы. Точек пересечения для совместной работы в культурной, гуманитарной, научной и экономической сферах – нет.

Я не сторонник обвинять во всём американцев, на мой взгляд, этого глупо. Если элита не в состоянии решать свои проблемы самостоятельно в любой стране мира, то за неё будут решать другие дяди, но не так, как они хотят, в этом закон жизни. Получилось так, что Украина лишилась субъектности. Россия пытается сопротивляться», – сказал он.

Социолог отметил, что США уже сформировали антироссийскую дугу от Прибалтики до Турции.

«На вой взгляд, будет ситуация малого трансфера во время выборов в Госдуму РФ, американцы будут пытаться шатать ситуацию. Антироссийская дуга создана – от Прибалтики до Турции функционирует. Посмотрите, что происходит в Нагорном Карабахе, ситуация в Минске всё же не очень «шоколадная», Средняя Азия поплыла. Это я ещё деликатничаю, потому что ситуация у нас везде нехорошая. И какой американец будет эту историю отпускать?

Мы для них туземцы, а они колонизаторы, у них психология колонизаторов, они с нами никогда не будут разговаривать на равных, от слова никогда», – подчеркнул Копатько.