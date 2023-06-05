США готовят удар «Томагавками» по России – Сивков

Владимир Гладков .  
05.06.2023 21:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Отказ Вашингтона от информирования Москвы о пусках своих баллистических ракет может быть подготовкой ВС США к массированному удару по России.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ Вашингтона от информирования Москвы о пусках своих баллистических ракет может быть подготовкой ВС...

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«Очень показательным является заявление США о полном прекращении взаимодействия с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Мы приостановили своё участие в этом договоре, но есть один важный принципиальный момент – мы не отказывались от того, чтобы предупреждать США о пусках своих баллистических ракет, чтобы они были уверены, что эти ракеты не представляют для них угрозу.

А США заявили, что они не будут больше предупреждать Россию о пусках своих ракет. Для российской системы ПРО это значит, что любой пуск американской баллистической ракеты, учебный или любой другой, или даже пуск метеорологических ракет, будут квалифицироваться как боевые пуски для России», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что это может быть подготовкой к массированному удару по России ракетами с неядерным зарядом – например, «Томагавками».

«Для России это означает только одно – вполне возможно, что речь пойдёт о массированном ракетном неядерном ударе с целью нейтрализации части российских ракетно-ядерных сил, и использованием неядерных ракет «Томагавк», если развитие ситуации на Украине и в прилегающих регионах пойдёт в неблагоприятном для США направлении.

А заявлений о том, что они выходят из всех этих договорённостей – такого не было даже во времена Советского Союза», – добавил военный эксперт.

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