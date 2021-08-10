США готовят Украину и Грузию к войне

10.08.2021, Москва, Константин Серпилин

Новости Украины

В Грузии на одном из полигонов близ города Ахалцихе состоялось совместные показательные учения грузинских, американских и украинских подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, грузинские десантники и украинские морпехи провели действия по отражению наступления условного противника.

Их учебной задачей было остановить противника, после чего осуществить контратаку и заблокировать его в горной местности.

«Сначала по целям отработали самоходные артиллерийские установки Dana и реактивные системы залпового огня RM-70. После того, как артиллерия нанесла огневой удар, грузинские противотанковые подразделения уничтожили остатки вражеской бронированной техники с помощью ПТРК «Javelin». Далее к работе приступили танковые подразделения, которые при поддержке грузинской пехоты и украинской морской пехоты провели контрнаступательные действия», – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что особое внимание уделялось медицинской эвакуации – в её отработке принимали участие инженерные, артиллерийские и танковые подразделения, в том числе грузинская бронетехника.