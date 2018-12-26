26.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, Колониальная демократия, НАТО, Россия, США, Украина
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США готовят Украину к сухопутной войне с Россией в 2024 году

Запад готовит украинское общество к началу настоящей сухопутной войны с Россией, старт которой запланирован на 2024 год, когда в рядах ВСУ будет до миллиона обработанных пропагандой солдат, готовых убивать русских.

Об этом в эфире ток-шоу «Право голоса» заявил крымский журналист Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С военной точки зрения, что подлёт американской ракеты с Польши, что с Харькова, для нас большого значения не имеет. Размещать какие-то ракеты не имеет смысла.

На Украине сейчас системно, методично с применением всех информационно-психологических приёмов готовится вполне полноценная армия для проведения сухопутных операций.

Всё, что они делают в военном плане, направлено на то, чтобы иметь 200 тысяч – миллион человек русских людей, ненавидящих Россию, способных на проведение сухопутных операций, и в этом случаи провокации могут быть абсолютно разноплановые.

Вот то положение дел, которое сегодня есть на Украине с точки зрения военной ситуации, полностью устраивает американцев. Они благодаря мелким и дешевым процессам способны устроить провокацию, на которой дальше будут накачивать информационное пространство.

Они готовят войну с Россией намного позже, где-то к 2024 году. Вот эти мелкие системные постоянные провокации нужны для накачки информационного пространства.

И вот эти дебилковатые законопроекты с предложением объявить России войну или нет, навязывают в обществе дискуссию, которая при чёткой информационной работе сводится к тому, что войну объявлять будет нужно», – отметил Кнырик.

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