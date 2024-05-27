США готовят в Европе и России мигрантские бунты

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США навязали ЕС законодательство по миграции, чтобы спровоцировать там бунты. России это не угрожает, потому что тут мигранты «бесправная рабочая сила, на которой зарабатывают деньги».

Об этом в эфире канала «Эмпатия Манучи» рассказал российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши миграционные законы с американских списаны. Все, что происходит в Европе, уготовано и нам. Тоже вопрос – а вы зачем сюда завозите мигрантов в таких количествах? Они чего умеют? Я вот дом себе строил. Нулевой цикл, когда надо в тачках песок, бетон – это азиаты. Все, что выше – Украина, Белоруссия, Прибалтика», – сказал Пучков.

Он считает, что российское гражданство надо давать только высококвалифицированным мигрантам, чернорабочие пусть работают по патентам.