США готовят в Европе и России мигрантские бунты

Елена Острякова.  
27.05.2024 22:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, США, Украина


США навязали ЕС законодательство по миграции, чтобы спровоцировать там бунты. России это не угрожает, потому что тут мигранты «бесправная рабочая сила, на которой зарабатывают деньги».

Об этом в эфире канала «Эмпатия Манучи» рассказал российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США навязали ЕС законодательство по миграции, чтобы спровоцировать там бунты. России это не угрожает,...

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«Наши миграционные законы с американских списаны. Все, что происходит в Европе, уготовано и нам. Тоже вопрос – а вы зачем сюда завозите мигрантов в таких количествах? Они чего умеют? Я вот дом себе строил. Нулевой цикл, когда надо в тачках песок, бетон – это азиаты. Все, что выше – Украина, Белоруссия, Прибалтика», – сказал Пучков.

Он считает, что российское гражданство надо давать только высококвалифицированным мигрантам, чернорабочие пусть работают по патентам.

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