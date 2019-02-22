США готовят в Венесуэле провокацию с «украинским следом»

22.02.2019, Москва, Владимир Гладков

В целях дестабилизации обстановки в Венесуэле Вашингтон готовит ряд провокаций, в том числе связанных с воздушной доставкой вооружения оппозиции из «одной из восточноевропейских стран».

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация. Подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы «гуманитарным конвоем» чревато столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог для силовой акции по устранению от власти нынешнего легитимного президента страны. Подготовка провокации ведётся Вашингтонам, всё делается по правилам военной науки.

Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы. Есть данные, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается приобретение в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы. Речь идёт об образцах и аналогах крупнокалиберных пулемётов, подствольных и автоматических гранатомётов, переносных ЗРК, боеприпасов к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения. Это к вопросу о том, что подразумевается под подготовкой доставки «гуманитарной помощи», – рассказала Захарова.

«Доставку грузов в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию страны с задействованием транспортных самолётов международной экспедиторской компании. К сожалению, не удивительно, что в этой неприглядной истории проглядывается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано ГП «Антонов», – добавила представитель МИД РФ.