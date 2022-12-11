США готовят вторжение в Белоруссию при помощи боевых змагаров и диверсантов ФБР

Так называемый «Полк Калиновского», входящий в состав ВСУ, в котором якобы воюют белорусы, а также антироссийская группировка «Киберпартизаны» объявили в Киеве о своем объединении «для борьбы с режимами Лукашенко и Путина».

«Полк» – это интернациональное формирование, в которое рекрутированы наемники из многих стран под символикой белорусской оппозиции. Реальных «змагаров», завербованных в варшавском центре, там летом насчитывалось 160 человек. Сейчас уже меньше, многие ликвидированы российской армией. Они отметились в издевательствах над российскими пленными.

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А вот «Киберпартизаны» – более любопытное образование. Единственным контактером этой группировки является давно живущая в США белоруска Юлиана Шеметовец. Она утверждает, что в штате «партизан» 60 человек, и не все из них связаны с Белоруссией.

«Мы не можем рассказывать обо всех технологиях и методах, какими ведется работа внутри. Все участники анонимные. Около 60 человек входит в группировку. Большинство из них белорусы, но помогают люди из других стран. Это не связано непосредственно с атаками. Мы работаем над разными проектами. Над приложениями, которые могут использовать люди не только в Беларуси, но и на оккупированных территориях Украины. В этом смысле ведется большая работа», – рассказала Шеметовец в Киеве.

Белорусские журналисты полагают, что таинственные «люди из других стран» могут быть сотрудниками американского ФБР. Дело в том, что «киберпартизаны» разместили свой сайт на страничке и под IP-адресом, с которого в 2020 году в разгар Беломайдана работал ресурс ФБР. Также «Киберпартизаны» принимали участие в «журналистском расследовании» Bellingcat – проекта, связанного с западными спецслужбами и регулярно публикующего антироссийские фейки.

Шеметовец открыто признается, что «Киберпартизаны» проводят диверсии против России.

«На самом деле, мы уже начали операции против российского режима. На прошлой неделе прошла атака на Роскомнадзор, это знаменитый цензурный центр в России. Также киберпартизаны атаковали российские военные поезда. Это произошло на территории Беларуси, но не нужно забывать, что Беларусь де-факто оккупирована РФ. И когда мы сражаемся против россиян внутри Беларуси, это все равно борьба против российской агрессии. Это важная часть нашей работы. У Украины и нас один враг. Это империалистический путинский кремлевский режим. Мы делаем все возможное, чтобы выгнать его с нашей земли и защитить независимость Украины и Белоруссии, и сделать транзит к правовой демократической стране», – заявила она в Киеве.

Замкомандира «полка Калиновского» Вадим Кобанчук также на первое место ставит борьбу с Россией, а уж потом «деоккупацию» Белоруссии.

«У нас стратегические планы не изменились. Во-первых, это оборона территориальной целостности Украины и разгром агрессора – армии РФ на территории Украины. При благоприятных условиях мы проводим деоккупацию Беларуси от российских агрессоров и уничтожение режима Лукашенко. Потом мы создаем условия к переходу к демократии и свободным выборам», – заявил Кабанчук на пресс-конференции.

При этом он признает, что без приказа командования ВСУ «полк Калиновского» в нынешнем своем статусе начать «деоккупацию» не сможет. Поэтому надеется, что белорусская армия первой пересечет границу с Украиной.

«На сегодня белорусская армия абсолютно не имеет боевого опыта. Армия не целиком лояльна режиму Лукашенко. Может быть, 20% из них с промытыми мозгами, рускомирцы, которые подверглись российской пропаганде. 8 из 10 военных не хотят воевать в Украине. Мы считаем, что, когда такая атака произойдет, она закончится очень быстро деморализацией, разгромом, пленом и переходом на нашу сторону части этих военных. Это будет неотвратимым отсчетом конца режима Лукашенко», – говорит Кабанчук.

Примечательно, что и «полк Калиновского», и «киберпартизаны» демонстративно сторонятся самопрозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской и ее «объединенного кабинета» (правительства в изгнании). По слухам «министр обороны» этого кабинета Валерий Сахащик даже был вынужден перекупить батальон «Террор» (также интернациональное подразделение), входившее в состав «полка Калиновскго». Разрыв сопровождался драками и возбуждением уголовных дел на Украине. Зато теперь «министр» может хоть что-то предъявить в качестве своих «вооруженных сил».

Однако более серьезной проблемой «кабинета» Тихановской является полный игнор со стороны офиса президента Украины. На этом фоне все слова «президента» о поддержке «войны с Россией» выглядят абсолютно неубедительно. «Полк» и «партизаны» намерены перехватить инициативу на этом направлении.

«Мы видим влияние «калиновцев» на Украине, как их воспринимают украинские политики и украинский народ, что очень важно. Потому что мы хотим в некотором смысле помирить украинский народ и белорусский народ, показать, чем он отличается от режима. Полк Калиновского – одна из структур, которая это доказывает и показывает. Их очень уважает украинский народ, потому что они сейчас умирают за независимость Украины», – заявила Шеметовец в интервью «Еврорадио».

В этом интервью она допустила «возможность вторжения с техникой из Украины или других стран» на территорию Белоруссии.

«Первый шаг – нужно ослабить Россию. Потому что без поддержки России у нас открывается окно возможностей, чтобы разрушить режим изнутри. Мы пробуем работать с населением, потому что без его поддержки силовой компонент не сработает. Но без силового компонента невозможно освободить нашу Беларусь. На эти методы нас толкнул режим», – сказала Шеметовец.