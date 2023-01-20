США готовят вторжение в Россию под прикрытием «помощи Украине», – военный дипломат

«Помощь Украине» выглядит лишь прикрытием стран НАТО для масштабного вторжения на территорию самой России.

Об этом на страницах «Независимого военного обозрения» предупреждает Александр Бартош, эксперт Лиги военных дипломатов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В свете военного освоения США и НАТО территории Украины, развертывания боевых сил в граничащих с Россией районах от Прибалтики до Черного моря, переброски тяжелых танков в Восточную Европу и на Украину невольно вспоминаются приготовления фашистской Германии к нападению на нашу страну в 1940–1941 годах.

Тогда Гитлер оправдывал переброску на Восток танковых армий, авиации и сухопутных войск вермахта ссылками на необходимость дать отдых немецким солдатам перед высадкой в Великобритании. Сегодня США и НАТО всему миру рассказывают о необходимости «защиты демократии» на Украине от якобы агрессивной России. И ведь сумели убедить 51 страну присоединиться к их действиям – к прокси-войне, развязанной против России.

И дело не только в попытках США затянуть конфликт на Украине и нажиться на военных поставках.

Переброска войск, авиации, бронетехники к границам России под легендой помощи «жертве агрессии» и обеспечения безопасности союзников по НАТО могут рассматриваться и как прикрытие для вторжения на территорию нашей страны. Стратегия фашистского блицкрига находит последователей в лице «защитников демократии и прав человека».

При этом американцы не обязательно пойдут в первых рядах атакующих: скорее они оставят за собой роль «арсенала демократии» и поставщика оружия. Для войны найдутся другие участники «коалиции желающих», – пишет автор.