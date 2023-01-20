США готовят вторжение в Россию под прикрытием «помощи Украине», – военный дипломат
«Помощь Украине» выглядит лишь прикрытием стран НАТО для масштабного вторжения на территорию самой России.
Об этом на страницах «Независимого военного обозрения» предупреждает Александр Бартош, эксперт Лиги военных дипломатов.
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«В свете военного освоения США и НАТО территории Украины, развертывания боевых сил в граничащих с Россией районах от Прибалтики до Черного моря, переброски тяжелых танков в Восточную Европу и на Украину невольно вспоминаются приготовления фашистской Германии к нападению на нашу страну в 1940–1941 годах.
Тогда Гитлер оправдывал переброску на Восток танковых армий, авиации и сухопутных войск вермахта ссылками на необходимость дать отдых немецким солдатам перед высадкой в Великобритании. Сегодня США и НАТО всему миру рассказывают о необходимости «защиты демократии» на Украине от якобы агрессивной России. И ведь сумели убедить 51 страну присоединиться к их действиям – к прокси-войне, развязанной против России.
И дело не только в попытках США затянуть конфликт на Украине и нажиться на военных поставках.
Переброска войск, авиации, бронетехники к границам России под легендой помощи «жертве агрессии» и обеспечения безопасности союзников по НАТО могут рассматриваться и как прикрытие для вторжения на территорию нашей страны. Стратегия фашистского блицкрига находит последователей в лице «защитников демократии и прав человека».
При этом американцы не обязательно пойдут в первых рядах атакующих: скорее они оставят за собой роль «арсенала демократии» и поставщика оружия. Для войны найдутся другие участники «коалиции желающих», – пишет автор.
Он призывает со всей серьезностью отнестись к «планам противника о переходе от прокси-войны на Украине к внезапной масштабной агрессии против России».
«Одни уже проводят масштабную мобилизацию, обучают летчиков «возить» ядерные бомбы к объектам в России и Белоруссии. Другие ищут местечко под американским зонтиком безопасности и прикрытием ядерных гарантий США.
«Отмашку» к началу агрессии дадут из Вашингтона. Там рассчитывают, что использование размещенного в Европе американского тактического ядерного оружия не повлечет за собой удар стратегических ядерных сил России по территории зачинщика войны. Видимо, надеются на относительную безнаказанность и другие ядерные державы Европы – Франция и Великобритания. Логика простая: мы свое ядерное оружие против Москвы не используем, нас-то за что!
Когда речь зайдет о самом существовании целых государств Европы, вступят в силу другие факторы, не предусмотренные уставом НАТО и взаимными обязательствами государств – участников альянса. Единого фронта желающих подставить себя под ответные удары российского оружия не будет.
Подготовка пока еще гипотетического военного конфликта ведется с соблюдением всех мер секретности и предосторожности, а расчет делается на внезапность и координацию ударов на всем протяжении фронта – от северных до южных границ России.
Подобные планы основаны на насыщении Украины и приграничных государств НАТО мощным, высокоточным и дальнобойным оружием, самолетами-носителями ядерного оружия типа F-35, ударно-разведывательными беспилотниками, переброской войск из-за океана, повышении боеготовности сил НАТО.
Такие действия должны рассматриваться как признак ставки на внезапную агрессию против России с одновременным уничтожением в короткие сроки и на большую глубину важнейших объектов и элементов боевого порядка наших войск», – предостерегает Бартош.
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