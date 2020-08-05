05.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Политика, Россия
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США готовят ядерный удар «малой мощности» по Белоруссии – военные аналитики


Соединенные Штаты рассматривают возможность нанесения ядерных ударов по территории Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что несколько месяцев назад американский портал Slate цитировал одну из книг своих аналитиков «Бомба: президенты, генералы и секретная история ядерной войны».

«В ней говорится о том, что «в конце правления администрации Обамы в Пентагоне были проведены командно-штабные учения, в ходе которых был нанесен условный ядерный удар «малой мощности» по территории Белоруссии. Потому как прямой удар по РФ вызвал бы полноценный ракетно-ядерный ответ, «учебному» удару подвергались трасса М1 Москва–Минск, радиолокационная станция дальнего обзора 70М6 «Волга» и 43-й узел связи ВМФ России «Вилейка», расположенный в Минской области. Количество жертв такого ядерного удара не оценивалось, но, по прогнозам экспертов, составило бы 100–120 тыс. человек», – отмечается в публикации.

Эксперты полагают, что возможность такого рода ударов прорабатывается и сегодня.

«Не исключаю, что такие сценарии, то есть удары тактическим ядерным оружием по Белоруссии и России, которые имеют единое оборонное пространство, разыгрывались и во время учений НАТО Defender Europe – 2020», – сказал изданию военный эксперт Владимир Попов.


При этом министр обороны США заявил, что «переброска дополнительных сил США в Польшу позволит лучше сдерживать РФ». Комментируя угрозы главы Пентагона, российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США вслед за военнослужащими перебросят в Польшу из Германии свои атомные авиационные бомбы, уточнив, что ранее об этом говорила посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер.

«Позже Польша опровергла эти планы, но дипломат, вероятно, выдала будущий сценарий развития событий», – считают российские аналитики.

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