США готовятся бросить Польшу в горнило войны – эксперт
После того, как Украина станет не в состоянии продолжать воевать с Россией, США пустят Польшу на роль пушечного мяса.
Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Скоро на Украине всё закончится, а кто следующий на очереди? Мясорубка-то крутится, кого-то туда надо вбрасывать. А когда на Украине всё закончится, кто следующий? Поляки.
Уважаемые польские граждане, вам уже надо готовиться. Мясорубку уже раскрутили, украинские граждане заканчиваются, а те, которые живые, разбегаются», – сказал Ваджра.
Он уверен, что США ни за что не прекратят конфликт в этом регионе – они попытаются сдержать развитие России жизнями других восточнославянских народов.
«Американцам нужно продолжение банкета, но за чей счёт? А вас для этого специально готовили не одно десятилетие. Поэтому вы следующие на очереди.
Уважаемые польские граждане, прошу вас никуда не уходить, за вами скоро придут. У вас скоро начнётся мобилизация, это я вам обещаю», – резюмировал историк.
Спасибо!
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