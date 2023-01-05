США готовятся бросить Польшу в горнило войны – эксперт    

Владимир Гладков.  
05.01.2023 20:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, США, Сюжет дня, Украина


После того, как Украина станет не в состоянии продолжать воевать с Россией, США пустят Польшу на роль пушечного мяса.  

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

После того, как Украина станет не в состоянии продолжать воевать с Россией, США пустят...

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«Скоро на Украине всё закончится, а кто следующий на очереди? Мясорубка-то крутится, кого-то туда надо вбрасывать. А когда на Украине всё закончится, кто следующий? Поляки. 

Уважаемые польские граждане, вам уже надо готовиться. Мясорубку уже раскрутили, украинские граждане заканчиваются, а те, которые живые, разбегаются», – сказал Ваджра. 

Он уверен, что США ни за что не прекратят конфликт в этом регионе – они попытаются сдержать развитие России жизнями других восточнославянских народов.  

«Американцам нужно продолжение банкета, но за чей счёт? А вас для этого специально готовили не одно десятилетие. Поэтому вы следующие на очереди.  

Уважаемые польские граждане, прошу вас никуда не уходить, за вами скоро придут. У вас скоро начнётся мобилизация, это я вам обещаю», – резюмировал историк. 

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