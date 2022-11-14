США готовятся к переговорам с Россией – израильский дипломат

14.11.2022  13:18 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Израиль, Политика, Россия, США


США полностью курируют Украину в противостоянии с Россией и сейчас, похоже, готовятся изменить свою политику.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил полковник израильской разведки в отставке, бывший глава агентства «Натив», а также экс-посол Израиля на Украине и в России Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США полностью курируют Украину в противостоянии с Россией и сейчас, похоже, готовятся изменить свою...

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«Основной игрок здесь не Украина и даже не Россия. Основной игрок – Соединенные Штаты и НАТО, которые в той или иной мере стоят за событиями в Украине и направляют Украину на продолжение противостояния. Во всяком случае, так было до последнего времени.

Даже, если Украина хотела бы, она очень зависит от поддержки и помощи, даже, если хотите, – принятия решений со стороны именно американского руководства и руководства НАТО. В этом отношении у них не было интереса дать России возможность остановить этот процесс, пойти на договорной процесс, как-то закончить это на ее условиях», – сказал дипломат.

«Но в последнее время, вероятнее всего, вопросы пересматриваются. Не исключено, что США, НАТО готовы пересмотреть вопросы сдерживания России в Украине. Они согласятся на мирные переговоры. Они до данного момента не согласны, поэтому Украина не может их вести. То, что она там высказывает в своих тонах, – это другое дело, но это политика.

А имеется в виду, что она не в состоянии отказать Западу и НАТО в их требовании продолжить противостояние для того, чтобы довести Россию до того состояния, которое нужно Западу. А состояние – это ослабить до максимального уровня, если не получится свергнуть режим, руководство России, то как минимум заставить ее пойти на переговоры на трудных для него условиях.

И об этом идет в конце-концов речь. Сейчас, вероятнее всего, вопрос пересматривается в том плане, что не исключено, что они готовы начать мирный процесс в какой-то мере. И к этому, вероятнее всего, готовятся», – заявил Маген.

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