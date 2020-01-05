05.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Колониальная демократия, Россия, США, Украина
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США готовятся к войне с Россией, изучая опыт Донбасса

Война в Донбассе позволит Вооруженным силам США получить опыт ведения боевых действий против русских, что даст американским военным преимущество во время войны против России.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил Уильям Тейлор, до недавнего времени руководивший посольством США в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с ВСУ и учится у них. Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике, о способах доставки российской техники. Узнают о некоторых действиях россиян, которые предшествуют атакам.

Понимание, как русские действуют и воюют, очень важно для нас. Надеюсь, мы никогда не будем воевать против русских, но если всё-таки будем воевать, то опыт, добытый украинскими офицерами и солдатами, станет и нашим преимуществом», – сказал Тейлор.

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