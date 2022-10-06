США готовятся сдать Грецию Турции в качестве сакральной жертвы

Военный конфликт между Турцией и Грецией становится всё более реальным. Реальным становится и возможность выступления США на той или другой стороне в противостоянии между членами НАТО, что чревато серьезными геополитическими последствиями.

И понятно, что в этой истории объектом эскалации стали спорные острова в Эгейском море.

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Анкара уже многие годы добивается пересмотра несправедливого с точки зрения турок Лозаннского договора 1923 года, который привел к тому, что все острова в Эгейском море оказались в руках Греции в результате давления со стороны стран Антанты. В 1947-м Италия также без согласований с тогдашним турецким руководством в одностороннем порядке передала свои острова Афинам.

Последним камнем преткновения стало то, что греческие власти решили расширить территориальные воды вокруг островов с 6 до 12 миль, а в последнее время начали активно усиливать их милитаризацию, в том числе и за счёт переброски на них бронетехники американского производства и средств ПВО.

Этот факт и засекли в последние недели турецкие БПЛА, что действительно является реальным нарушением всех прежних договоренностей и становится серьезным поводом для дальнейшей эскалации.

Интересно, но еще в марте 2022 года ничего не предвещало беды, так как нынешний греческий премьер Кириакос Мицотакис побывал с дружеским визитом в Турции, предложил совместно осваивать найденные месторождения газа в Эгейском море и искать общими усилиями выходы из всех спорных вопросов. При этом Анкара и Афины даже сблизились после начала российско-украинского конфликта, заняв общую позицию и поставляя вооружения киевскому режиму.

Но всё изменилось буквально на 180 градусов после майского визита Кириакоса Мицотакиса в Вашингтон, когда он назвал планы Турции «агрессивными и ревизионистскими» по отношению к Греции и призвал США не продавать Турции истребители F-16, необходимые ей для перевооружения и насыщения ВВС.

При этом Белый дом одобрил план поставок новейших F-35 греческой стороне, что и вызвало очень жесткую реакцию со стороны Эрдогана.

Острова в Эгейском море, на которые претендует Турция.

Именно с этого периода начались военные учения и маневры турецких войск недалеко от Измира и вблизи греческих островов, но окончательной каплей, переполнившей чашу терпения Анкары стало заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что суверенитет Греции над Эгейскими островами не оспаривается, а вопрос переброски вооружений американского производства является неотъемлемым правом греческого правительства.

Отвечая на вопрос изданию HellasJournal.com на брифинге 28 сентября, тот же представитель Госдепартамента отметил, что, хотя США в целом не занимают позицию по морским пограничным спорам между другими государствами, но «они считают действия Турции бесполезными и провокационными».

При этом он призвал страны «проявлять сдержанность и прилагать все усилия к тому, чтобы не ставить под угрозу и не препятствовать достижению окончательного соглашения о морских границах», оставляя тем самым лазейку для греков увеличить зону своих территориальных вод.

По сути данный демарш Белого дома делает Америку стороной начинающегося конфликта, что и стало причиной экстренного созыва Эрдоганом 29 сентября Совета безопасности. Как выяснилось на нём обсуждалась и тема отмены Вашингтоном эмбарго на поставку вооружений Южному Кипру, что ведёт к наращиванию угрозы военного столкновения и на этом театре возможных боевых действий.

Турецкое издание Yenimesaj.com.tr привело подробности интервью Реджепа Эрдогана в прямом эфире одного из телеканалов по итогам заседания Совета безопасности.

«Заявив, что в Греции в общей сложности 9 американских баз, президент Турции сказал: «Мы ожидаем от Америки, что она не введёт Грецию в заблуждение и не даст ей строить ложные расчёты, а также не позволит манипулировать международным общественным мнением»», – отмечает издание.

Эрдоган также грозно прокомментировал и вопрос накачивания американским вооружением греческой части Кипра:

«Нет никакого объяснения отмены американского эмбарго на поставки оружия Южному Кипру ни с точки зрения содержания, ни сроков. Игнорируя и даже поощряя шаги греко-кипрского дуэта, которые угрожают миру и стабильности в Восточном Средиземноморье, Соединенные Штаты предприняли этот шаг, чтобы дать толчок к гонке вооружений. Остановимся ли мы? Мы не можем остановиться. Чем мы занимаемся? Конечно, делаем всё, что необходимо на Северном Кипре, мы предпринимали, предпринимаем и будем предпринимать нужные шаги».

Речь же идёт о турецкой группировке в 40 000 солдат, которая будет несомненно усиливаться за счёт переброски новых контингентов, оружия, боеприпасов, транспортных средств, техники и других материалов. Фактически это заявление стало открытым обвинением США в провоцировании конфликта и дало возможность Реджепу Эрдогану выставить себя в качестве спасителя нации, укрепляющего оборону от возможной агрессии извне «для обеспечения безопасности киприотов-турок».

Днём раньше Эрдоган на встрече с главами приграничных с Грецией провинций сделал уже жесткое предупреждение самим Афинам:

«Поддержка со стороны Соединенных Штатов не спасет вас».

Это заявление получило большой резонанс в греческой прессе, так как даже издание in.gr поместило слова президента Эрдогана «США вас не спасут» в заголовок своей передовицы.

По сути это был ответ на выступление Мицотакиса на заседании кабинета министров, когда он произнёс, что «турки в случае войны столкнуться не только с Грецией, но и с нашими союзниками по НАТО, а также со всей Европой».

Подобные слова греческого премьера, кстати, очень напоминает риторику Владимира Зеленского и его клики как раз в преддверии СВО. При этом то, что Греции американцами отведена роль «Средиземноморской Украины» кажется начинает доходить до сознания ряда политиков, которые принялись с прискорбием сокрушаться той зависимостью от штатов, в которую они попали в результате многолетней проституированной политики.

Так, бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас вдруг воспылал «любовью» к Вашингтону:

«Мы отдали США Александруполис и шесть баз на неопределенный срок и без каких-либо гарантий. Когда вы придете к такому соглашению без взаимности, обязательств или гарантий, вы окажетесь в такой же сложной ситуации, как и мы сегодня».

Но несмотря на разочарование части греческой правящей элиты, эскалация конфликта с Турцией еще только усилилась посредством совместных учений военно-морского флота Греции и Франции в Эгейском море, которые шли несколько дней до 1 октября. Было даже объявлено о плане строительства во французской Лорьяне в течение ближайших лет трёх новейших фрегатов для греческих ВМС.

В ответ на мобилизацию греческого флота, который практически весь выдвинулся к спорным островам, глава внешнеполитического ведомства Турции Чавушоглу в минувшую пятницу пригрозил, что в случае если дипломатия потерпит неудачу, Анкара применит военную силу. В качестве подтверждения данных слов турецкая армия направила самоходные гаубицы Fırtına к границе с греческой Фракией.

Правда, его коллега Никос Дендиас из Афин принялся успокаивать через прессу, что конфликт маловероятен, а Элладу поддержит весь просвещённый Запад. Но, бывший еще в 2019-м министром обороны Евангелос Апостолакис его оптимизма не разделяет, заявляя, что в результате войны «мы будем уничтожены как страна».

В частности, этот отставной адмирал, выступая на радио Parapolitika 90.1 Fm, пишет издание in.gr, на вопрос, верит ли он, что в случае конфликта с Турцией Греция останется одна, дословно ответил:

«Я говорю, что нас оставят одних, я не просто в это верю, потому что вижу, что происходит в Украине. Их поддерживают на словах все. Кто воюет, кто страдает от всего этого зла войны? Поэтому мы не должны руководствоваться этой логикой, которая нам якобы поможет. Никто не поможет нам и не поддержит нас. Всё сведётся к похлопыванию нас по спине и словам, что вы правы, и к посылке нам каких-то систем вооружений. Но в итоге мы вернемся на 100 лет назад, мы будем уничтожены как страна».

Его опасения по поводу «союзников» разделяет и другой высокопоставленный отставник, бригадный генерал ВВС Бабис Папаспирос, который в своей статье изданию newsbreak.gr задаётся риторическим вопросом, на который так и не даёт ответа: «

Что собираются делать США и НАТО в случае, если Греция осуществит свои исключительные суверенные права и расширит территориальные воды до 12 миль, а Турция применит на практике угрозу Casus belli. Поддержат ли они Грецию и каким образом…?».

Неизбежность такой войны формируют и экономические причины, так как Греция создала с Кипром, Израилем, Египтом, Италией (а также Иорданией и Палестиной) при поддержке ОАЭ и Франции Восточно-Средиземноморский газовый форум в начале 2019 года в попытке противостоять и изолировать Анкару, чтобы демаркировать ее морскую границу с Турцией. И эта же идея неоднократно преподносилась Египту.

При этом Греция и Египет договорились об общей исключительной экономической зоне (ИЭЗ), которая практически перекрывает все устремления турецких компаний по нефтегазовой разведке в кипрских и греческих водах. И тут еще вмешалась активизация турецко-ливийского энергетического «меморандума», когда трубопроводы и деятельность двух стран по добыче углеводородов пройдут по дну Восточного Средиземноморья, затрагивая ИЭЗ Греции.

И чтобы вырваться из тисков такой блокады Эрдоган пойдет на всё, в том числе и на военную спецоперацию. Об этом говорит изданию hellasjournal.com генерал-лейтенант Иоаннис Крассас, который подчеркнул, что «многие говорят, что, если это обеспечит ему выборы в мае, он без колебаний сделает это.

Что предпримет Эрдоган, если турецко-ливийский меморандум провалится, так это поиск спорных территорий, то есть тех же островов. Если он заявит права на какой-либо остров, он заставит нас вести переговоры с ним. Если это не будет сделано, то нас приведут к войне, особенно если мы сами заявим права на остров».

В итоге появляется несколько возможных театров боевых действий. А именно Кипрское направление, где возможны реальная сухопутная операция, Фракийское на Балканах и действия по высадке десантов или блокировке островов.

Понятно, что Вашингтон наращивал в последние годы своё присутствие в Греции, создавал новые базы и натравливая марионеточное правительство в Афинах на Анкару, рассчитывая на то, что руками греков сможет не просто оказать давление на Турцию, сдержав её развитие как региональной державы, но и добиться свержения Эрдогана и неосманистов в верхушке турецкого правящего класса.

Но печальная роль сакральной жертвы для Эллады в том и состоит, что её хотели и хотят использовать в качестве одновременно тарана и разменной монеты в данной игре. После войны «до последнего грека» и получения нужного результата от Анкары в правящей элите США предполагали произвести территориальные уступки туркам за счёт самой Греции.

То есть эллины в качестве жертвенного быка всё равно шли бы под нож. И это как раз хорошо сейчас понимают в правящем греческом классе, который вовсе неоднороден. Но на данный момент ситуация еще хуже, чем ранее, так как Афины могут принудить отдать часть островов и скорректировать линии своих ИЭЗ и территориальных вод и вовсе без войны.

В Белом доме прекрасно понимают, что в ситуации, когда Россия не сломлена в рамках продолжающейся спецоперации, успех Греции на фронтах может оказаться таким же призрачным, как и «победы» Украины, а результаты раскола НАТО и ухода Турции с самой большой армией в Европе из числа членов альянса в стан врага, перевешивают все возможные дивиденды от предполагаемого конфликта.

Поэтому в конечном итоге, когда ставки будут столь высоки, что останется лишь один шаг до начала войны в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, Вашингтон может в одночасье договориться с Эрдоганом и его неосоманистами и прийти к «мирному урегулированию» посредством передачи части спорных островов Анкаре, как и согласиться на осуществление турками добычи углеводородов и развитие энергетического сотрудничества с Ливией через греческие воды.

Поэтому султан всех правоверных и поднимает градус противостояния, идя на эскалацию, а в это же время ведёт закулисные переговоры с эмиссарами из Вашингтона. Так, 2-3 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл в Анкаре встречи с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном.

Формальным поводом было обсуждение с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком положения в «незалежной», но в действительности за закрытыми дверями шли интенсивные переговоры как раз по греческой тематике.

То, что Запад потихоньку начинает прогибаться под Эрдогана косвенно подтверждает и тот факт, что власти Швеции 5 октября начали обсуждения с представителями турецкого правительства о передаче лиц, обвиненных Анкарой в терроризме. А еще ранее неделю назад Стокгольм заверил, что снимет эмбарго на поставки вооружений Турции, объявленное после начала наступления на силы курдов в Сирии три года назад.

Это серьезный сигнал, связанный не только с тем, чтобы турецкие власти не препятствовали вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. По сути это первый такой пряник от Белого дома, как первый признак благостного расположения. И если США и решат пожертвовать греками, то за ними не станет. Только в самой Элладе это может вызвать настоящее восстание и не факт, что весь правящий класс согласится на такие условия американо-турецкого ультиматума.

Не надо забывать уроки истории, когда после того как США и НАТО отказались в 1974 году поддерживать Грецию и вмешиваться в спецоперацию турецких войск, высадившихся на севере Кипра, рухнул за несколько дней не только фашистский режим чёрных полковников, но и Афины на долгие восемь лет покинули ряды Североатлантического Альянса.

И тут события могут вновь повториться только уже в отношении нынешнего проамериканского правительства и союзнического статуса Эллады.

Поэтому в Вашингтоне придётся выбирать, либо доводить дело до турецкой спецоперации на по демилитаризации островов и Кипра, либо расплачиваться с неосманистскими реваншистами из имперского Стамбула греческими территориями. И похоже, что одними встречами в Праге турецких и греческих политиков ситуацию не изменишь.