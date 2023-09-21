США готовятся сливать режим Зеленского – политолог
Режим президента Украины Владимира Зеленского ждет повторение судьбы проамериканской власти Афганистана.
Об этом «ПолитНавигатору» рассказал украинский политолог, член движения «Другая Украина» Александр Лазарев.
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«Выступление [в ООН] не имеет ничего примечательного – обыкновенный пиар Зеленского, рассказы о том, что Россия во всем виновата, во всех бедах, которые происходят на подконтрольной территории киевского режима. Здесь ничего удивительного – это прогнозируемо, другого заявления быть не могло.
Но что было интересным из его заявления – это один из пунктов, в котором он сказал, что знает о наличии закулисных переговоров с Россией. Таким образом, намекая в первую очередь на Соединенные Штаты Америки, дескать о том, что США ведут переговоры в обход Украины с Российской Федерацией по урегулированию конфликта. Сказал, что с Россией договариваться нельзя и прочие эпитеты», – отметил эксперт.
По его словам, американцы готовят слив и сдачу киевского режима.
«Это вполне логичные последствия, ведь у американцев скоро начнется конфликт в Азиатско-Тихоокеанском региона и два фронта они не потянут. Поэтому планомерно идет подготовка к сдаче режима Зеленского. Разумеется, у него агония – он понимает, что за ним никто стоять не будет, никто ему денег не передаст, вооружение не передаст и поддержка рано или поздно закончится», – говорит политолог.
Он обратил внимание на конфликты Киева с соседними странами по зерну.
«Мы видим, что западная поддержка режима Зеленского будет постепенно угасать и придет к логическому завершению. Как в Афганистане, американцы скажут, что они все, что могли, сделали, а дальше, ребята – собственными силами. Собственными силами, как мы понимаем, они не могут, потому что нет двух основных факторов для ведения боевых действий, нет своих денег, нет вооружения. Поэтому недолог тот час, когда режим Зеленского будет бежать, как бежал режим в Афганистане», – заявил Лазарев.
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