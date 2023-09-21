США готовятся сливать режим Зеленского – политолог

Режим президента Украины Владимира Зеленского ждет повторение судьбы проамериканской власти Афганистана.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал украинский политолог, член движения «Другая Украина» Александр Лазарев.

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«Выступление [в ООН] не имеет ничего примечательного – обыкновенный пиар Зеленского, рассказы о том, что Россия во всем виновата, во всех бедах, которые происходят на подконтрольной территории киевского режима. Здесь ничего удивительного – это прогнозируемо, другого заявления быть не могло.

Но что было интересным из его заявления – это один из пунктов, в котором он сказал, что знает о наличии закулисных переговоров с Россией. Таким образом, намекая в первую очередь на Соединенные Штаты Америки, дескать о том, что США ведут переговоры в обход Украины с Российской Федерацией по урегулированию конфликта. Сказал, что с Россией договариваться нельзя и прочие эпитеты», – отметил эксперт.