США вознамерились нанести удар по ГЛОНАСС

Максим Столяров.  
22.07.2024 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Космос, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Вооружённые силы США готовятся нанести удар по российским разведывательным и навигационным спутникам, в том числе ГЛОНАСС.

Об этом на канале «PolitWera» заявил эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооружённые силы США готовятся нанести удар по российским разведывательным и навигационным спутникам, в том...

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«США планируют до конца текущего года развернуть на своей территории новые системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников России и Китая на случай потенциального конфликта. В Космических силах отметили, что до конца года в стране развернут 24 системы РЭБ», – сказала ведущая.

«Это обычный РЭБ. Чего они там будут разворачивать, никто не знает. Может быть, будут давить ГЛОНАСС, из этой истории. Делать то, что наши делают с GPS. Разворачивают то, что у нас давно развёрнуто. Хотя наши ракеты и без него работают нормально, там стоят инерциальные навигационные системы. По ГЛОНАСС только коррекция происходит», – ответил Мартьянов.

«Но дело не в этом – им ведь надо какие-то новости давать. Скорее всего, это чтобы давить ГЛОНАСС, на остальное у них ничего нет. Основные российские разведывательные спутники летают на 500 с лишним километров. Они их сбить не смогут. Они сбивают только совсем низколетящие спутники. Поэтому, ГЛОНАСС давить будут», – подчеркнул он.

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