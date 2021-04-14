США намерены задушить Узбекистан в своих объятиях

14.04.2021, Москва, Айнур Курманов

Американцы постепенно делают ставку на Узбекистан, который вместе с Казахстаном должен стать одним из главных стратегических партнеров Вашингтона в Центральной Азии.

Вашингтон сейчас начал коренным образом пересматривать свою политику в отношении Ташкента, и в первую очередь это проявляется в обсуждении специального законопроекта в Конгрессе, прекращающего применение поправки Джексона-Вэника в американском «Законе о торговле» к Узбекистану. Ранее данная поправка, принятая еще в 1974-м году, вводилась в отношении стран, где якобы нарушались права человека и на данный момент эта бывшая советская среднеазиатская республика выводится из черного списка.

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Внесли такой законопроект 16 марта два американских конгрессмена, Трент Келли и Дон Бэкон, которые считают, что «Узбекистан за последние годы добился существенного прогресса в реализации программы демократических реформ в стране и выполнении требований, предусмотренных поправкой Джексона-Вэника». К тому же этим депутаты намерены содействовать республике вступление в ВТО, куда была подана соответствующая заявка, так как «сохранение действия поправки недопустимо, особенно учитывая, что положения акта и предоставляемый в рамках организации торговый режим противоречат друг другу».

Через девять дней после внесения этого эпохального законопроекта посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов провел специальный брифинг для представителей обеих палат Конгресса США «с целью доведения объективной и всесторонне аргументированной позиции» республики по данной поправке и побуждения парламентариев поддержать инициативу их коллег.

То есть практически можно сказать о согласованных действиях властей Узбекистана и нынешней американской администрации, которая через демократов Трента Келли и Дона Бэкон лоббируют принятие такого законопроекта, освобождающий Ташкент от каких-либо ограничений.

Хотя и в последние годы Узбекистан находился в режиме наибольшего благоприятствования, когда в отношении него каждый раз на 12 месяцев выносилось временное освобождение от дискриминирующей поправки. Но этот шаг должен окончательно закрепить дружеские отношения и является серьезным политическим сигналом Вашингтона, заявляющий таким образом о серьезности собственных намерений заключить в свои объятия данный среднеазиатский режим, который отныне объявляется «демократическим» и лишается прежнего авторитарного клейма.

Нет никаких сомнений, что законопроект будет принят абсолютным большинством конгрессменов, а затем будет утвержден сенаторами и подписан в итоге Байденом. При этом демократы предлагают распространить законопроект об «освобождении» и в отношении других не менее «демократических» держав Центральной Азии, например, на Таджикистан, Туркмению и Казахстан. Самое смешное, что конгрессмены, утверждавшие на слушаниях, что требуется отменить «документ, который отражает реалии прошлого века» в отношении стран региона, молчат в отношении России, Белоруссии или Ирана. Видимо, не доросли еще эти державы до американских принципов «свобод».

Прямо аттракцион неслыханной щедрости, когда на Ташкент и его соседей прямо сверху из вашингтонского Олимпа сыпется манна небесная. Но она вовсе не бескорыстная и за нее придется расплачиваться геополитической переориентацией, инвестициями и поддержкой марионеточного правительства Афганистана, а также возведением транспортных маршрутов, призванных увести Центральную Азию из-под влияния России и Китая. При этом цель не скрывается, и республика даже объявляется форпостом американской демократии в регионе.

Об этом признается статусный «оппозиционер» и бывший премьер Казахстана Акежан Кажегельдин, проживающий в Великобритании и неоднократно консультировавший представителей нынешней администрации США, включая президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, по республикам Центральной Азии. Так, в своих комментариях Deutsche Welle он отмечает, что Ташкент должен заполнить своим влиянием вакуум, образовывающийся в результате вывода американского контингента из Афганистана.

«Политика США в отношении Узбекистана имеет самостоятельное значение и жестко не связана с Афганистаном. Но Ташкент доказал свои союзнические способности для нужд коалиции в Афганистане, созданной США против «Талибана». И в сценарии вывода войск оттуда новая администрация в Белом доме отводит Узбекистану первостепенную роль», – отметил Казахстана Акежан Кажегельдин, показывая истинную роль отведенную Ташкенту.

Узбекистан уже имеет большое экономическое влияние на севере Афганистана, чему способствует железнодорожная ветка, построенная от узбекского Термеза до афганского Мазари-Шарифа. Оттуда должна быть построена железнодорожная линия в Пакистан «Мазари-Шариф – Кабул-Пешавар». Этот проект стал сейчас настоящей идеей фикс для узбекской верхушки во главе Шавкатом Мирзиёевым, а США рассчитывают на плечах этого еще не доросшего «тигра» прорубить логистический коридор в Индию и этим связать еще ЕС с южной Азией.

Несмотря на то, что в этом грандиозном проекте задействованы крупнейшие банки Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банка развития, вся финансовая тяжесть по осуществлению строительства ляжет как раз на небогатые Узбекистан и Пакистан. На этом примере видна реальная стратегия Вашингтона в действии – осуществлять свои геополитические задачи за чужой счёт и чужими руками.

Эти Нью-Васюки только значительно увеличат внешний долг Ташкента, который уже превысил $33 млрд, что больше 50% от ВВП. Задолженность и так выросла на 37,4% или на $9,2 млрд, а данная «золотая» железная дорога и вовсе может сбросить Узбекистан в долговую яму и поставить в кредитную кабалу от стран Запада. Не случайно, что советником Шавката Мизиёева, как и Касым-Домарта Токаева со стороны МВФ и международных финансовых институтов был назначен бывший глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, который должен направлять и координировать неолиберальные реформы и массовую приватизацию государственных активов в интересах европейских и американских компаний.

При этом фактически ставится крест на другом более важном маршруте – «Китай – Киргизия-Узбекистан», хотя в правящей элите еще идут дискуссии по поводу целесообразности именно этого направления. Но похоже американское лобби пересилило любые доводы здравого смысла и все силы государства будут всё же направлены на осуществление заранее убыточного и дорогостоящего транспортного коридора через раздираемый гражданской войной Афганистан. Тем более, что большая часть железной дороги пройдет по горной местности, где хозяйничают силы «Талибана».

Недавно в конце марта в Термезе прошли совместные военные учения узбекской и турецкой армий, как раз ориентированные на борьбу с афганскими исламистами, но никакие силы Ташкента, Анкары, да и всего НАТО не способны защитить грузы и железную дорогу, построенную под патронажем США.

Самое смешное, что не верят в эту сказку даже в марионеточном прозападном правительстве Афганистана, где сразу предупредили, что всю финансовую ответственность будут на себе нести Ташкент и Исламабад, а полных гарантий безопасности они дать также не способны.

Похоже узбекское руководство втягивается в очередную американскую авантюру с катастрофическими последствиями как для экономики, так и для вооруженных сил республики, которых бросят в качестве пушечного мяса для борьбы с «Талибаном» под предлогом охраны железной дороги. Не сильно ли большая цена для того, чтобы при поддержке Вашингтона стать лидером в Центральной Азии?

Для этой цели, как видим, не жалко даже открывать все новые военно-биологические лаборатории Пентагона в республике, о которых мы расскажем в следующих публикациях.

И откуда такая уверенность, что Иран, Китай и Россия будут спокойно взирать на формирование «альтернативных» маршрутов, противоречащих их интересам, а тот же Казахстан или Туркмения свободно раскошелятся для участия в строительстве такого дорогостоящего проекта в условиях коронакризиса? Поддаваясь на любовные посылы Вашингтона, в Ташкенте должны отдавать себе отчет, что крепкие объятия такого неоднозначного партнера могут привести к летальному исходу и к потере всего того, что так долго накапливалось и собиралось. «Демократические» лавры еще не являются гарантией успеха, и это видно на примере Украины.