США громят Православие на Украине. Секретные документы из Северодонецка

В освобожденном Северодонецке (Луганская Народная Република) найдены улики, подтверждающие причастность США к финансированию раскольнической деятельности т.н. Православной Церкви Украины (ПЦУ), а также материалы, которые раскрывают мошеннические схемы отнятия имущества и зданий у канонической Украинской Православной Церкви.

Обличающие документы обнаружились во время оперативных мероприятий в помещении Северодонецкой «епархии» ПЦУ, сообщили государственные российские СМИ со ссылкой на спецслужбы. Там же находилось и большое количество литературы, в том числе изданной ограниченным тиражом для внутреннего пользования, где обрисована непосредственная роль Вашингтона в создании (ПЦУ), а также подробные схемы, используемые для отъема имущества УПЦ.

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Изначально схема была обкатана на территории Западной Украины. Отмашкой стало получение «томоса» из Стамбула. Сторонники раскола постепенно собирали вокруг себя колеблющихся, затем изгоняли священника Московского Патриархата, после чего создавали дочернюю организацию, затем одна организация просто по документам (по акту приема-передачи) передавала свое имущество на другую. Впоследствии модель действий начала распространяться и на центральные области, и даже на некоторые храмы на юго-востоке Украины.

Вот как прокомментировал это сообщение наш давний знакомый, русский киевлянин и прихожанин Киево-Печерской лавры Олег.

«Интересно посмотреть на эти документы. В том, что они существуют, не сомневаюсь, поскольку абсолютно вся политика киевского режима, в том числе и по отношению к канонической Церкви, строится по лекалам США и по их «темникам». По сути дела, это обычная рейдерская схема, как то происходит с фирмами или предприятиями. В состав учредителей внедряется агент, который вербует акционеров и потом предъявляет свои «права» через подкупленный суд. После чего на завод или фабрику врываются подкупленные «кривоохранители», изгоняют сотрудников и блокируют входы и выходы. Потом, после таких эксцессов, вернуть собственность, как вы знаете, бывает очень сложно… Ну а в случае с ПЦУ силовики крышуют рейдеров – антицерковных нацистов, бесноватых «активистов», которые врываются в храмы, захватывают их, спиливают болгарками замки, избивают священников и прихожан, глумятся над святынями. И все это на основании того, что якобы местная община решила перевести храм в эту самую антихристову контору».

На самом же деле здесь, в большинстве случаев, присутствует подмена понятий, на что лояльные к нацистам полицаи, естественно, не обращают никакого внимания. Погромы и захваты очень часто происходят по решению общины территориальной, а не религиозной.

Выглядит это так. В каком-нибудь селе нацики собирают в сельсовете малосведущий местный люд, который и в церковь-то не ходит, и путем пропаганды борьбы с «московскими попами – агентами страны-агрессора», посулами каких-то благ, а то и угрозами заставляют подписать петицию к властям о желании перевести храм из УПЦ в ПЦУ. А властям наплевать на то, что такая бумажка абсолютно противоречит закону, где сказано, что судьба прихода решается общиной только религиозной.

Первое время после создания ПЦУ подобная манера грабежа была основной. Чуть позднее, когда прихожане захваченных церквей стали подавать иски в суды, добавилось и то, что вскрылось в Северодонецке. То бишь в приходские общины стали пытаться внедрять агентов-разрушителей.

Методы вербовки остались прежними – антироссийская пропаганда, обещания или угрозы тем, кто не хочет предавать свою Церковь. О том, что на сегодняшнем этапе именно эта американская методика взята на вооружение в качестве основного инструмента, свидетельствует, например, ряд заявлений региональных князьков о том, что у них члены общины были «перевоспитаны», переубеждены и потому добровольно согласились перейти в ПЦУ.

Правда, в большинстве случаев имена «переубежденных» не называются – очевидно, по той причине, что их нет. Властьпредержащие их попросту внаглую придумывают.

Для примера можно привести захват собора святого Георгия Победоносца во Львове, когда местный мэр Садовый объявил, что храм принадлежит общине, которая якобы отреклась от УПЦ. И тут же добавил, что имеется два варианта: официально стать ПЦУ или «пройти процесс национализации».

Это была явная угроза прихожанам и священникам, и власти Бандерштадта ее осуществили, поскольку верные Христу люди не отступились. Тогда собор был просто насильственно захвачен «активистами» и полицией, а миряне и батюшки изгнаны из него.

Данный факт является олицетворением циничной лжи, которую используют чиновники, желающие уничтожить УПЦ. Сначала они, по американским методичкам, пытаются склонить на свою сторону верующих и даже во всеуслышание объявляют об их согласии, а затем, оказавшись у разбитого корыта, применяют силу».

«Тут есть различия между обычным рейдерством и антицерковным, – продолжает Олег. – Дело в том, что верующие люди – это не акционеры и не сотрудники предприятий, а люди, для которых главное – Христос, их вера, их Церковь. И они защищают Господа, веру и Церковь самоотверженно и подвижнически. Набрать среди них агентов для перевода в ПЦУ – задача крайне сложная. Конечно, отступники встречаются, и не только среди рядовых прихожан, но и среди и священнослужителей, и монахов, и даже порой среди священноначалия. Но их количество ничтожно мало. Вспомните: из высших иерархов УПЦ на сторону Думенко и его банды перешли лишь двое: экс-митрополиты Драбынко и Шостацкий. Иереев-расстриг тоже можно по пальцам пересчитать. А из более чем 200 монахов Киево-Печерской лавры продался лишь один, остальные иноки стойко держатся, не уходя из обители. Несмотря ни на угрозы, ни на преследования, ни на все уловки, которые против них применяют, – например, отключение отопления накануне холодов…».

Сказанное в полной мере относится и к верующим в других регионах, даже на западной Украине. Такие подлинные христиане, даже если их немного – ну например, как старушек, ходящих в сельские храмы, – образуют костяк большинства приходов и стоят до конца.

Потому-то за все эти годы из 12 000 приходов УПЦ на сторону раскольнической конторы ПЦУ перешло менее 300. И это несмотря на то, что чинуши делают все для достижения своей цели – на сессиях местных советов запрещают УПЦ, отнимают у нее землю, постоянно прессуют епархии, крышуют и подстрекают рейдеров. Несмотря даже на то, что приняли наконец закон о полном запрете Церкви.

Сервильные СМИ твердят о большем количестве переходов, но это сплошное вранье, они выдают желаемое за действительное. Потому что в регионах много конфликтных точек – то есть мест, где постоянно происходят нападки на наши храмы и судебные разбирательства. Их захватывают, закрывают, не пускают туда мирян, как в Киево-Печерскую лавру, но это же не означает, что они перешли к этим раскольникам.

С начала 2023 года в ПЦУ перешло 63 храма – возможно, антироссийская пропаганда сыграла свою роль, ведь среди народа немало обманутых ею «патриотов». И все-таки это ничтожно мало по сравнению с общим количеством наших приходов».

К сожалению, несмотря на явное беззаконие властей и их пособников, захваты храмов и имущества УПЦ продолжаются.

Правительство России неоднократно обращалось к международным инстанциям и, в частности, в ООН с требованием отреагировать на дискриминацию, которой подвергаются каноническая Церковь и верующие на Украине. Увы, но эта структуры никакой реальной помощи в защите прав и свобод верующих в незалежной не оказывают. Вероятно, потому что сами действуют по инструкциям Дяди Сэма.

«Ничего удивительного. Цель проекта Украина – это уничтожение Православия (украинство -это политическое униатство), которое осуществляется особенно активно после переворота 2014-го года. «ПЦУ» создана и финансируется США, её создали республиканцы Трамп, Помпео и посол по «религиозной свободе» Браунбек. Это необходимо специально отметить, потому что некоторые защитники УПЦ решили, будто «республиканцы им помогут». Ага, сейчас… Всякий, кто выдумывает альтернативы освобождению Киева русской армией, соучаствует в уничтожении Православия в колыбели крещения Руси!» – комментирует «ПолитНавигатору» православный обозреватель Кирилл Фролов.