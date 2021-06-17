США грозит взрыв кредитно-финансовой системы

17.06.2021, Москва, Олег Кравцов

США стоят перед проблемой возможного прорыва гигантской денежной массы из виртуального в реальный сектор экономики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, отвечая на вопрос о перспективах введения новой валюты амеро на смену доллару

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По его словам, в 2009 году президент США Барак Обама и его администрация «спасли мировую экономику с помощью печатного станка».

«В том числе и Россию — свеженапечатанные доллары вернули на комфортный для российского бюджета уровень цены на нефть. Статус доллара как резервной валюты в мире устраивает всех, кроме стран, которые вынуждены от него отказываться по политическим причинам. Например, Россия или Иран», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом он признает, что у доллара также есть слабые места.

«По информации из деловых кругов, США стоят перед проблемой возможного прорыва гигантской денежной массы, эмитированной Федеральной резервной системой в 2019-2021 годах, из виртуального в реальный сектор экономики. Это грозит взрывом всей действующей кредитно-финансовой системы из-за разбалансировки цен и быстрого снижения покупательной способности доллара. Однако пока все считают, что Байден и его администрация с этим справится. В любом случае, если амеро и появится, то не сегодня и не завтра», – считает Разуваев.