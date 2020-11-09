США и Британия используют Польшу против Германии

09.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Политика по «сдерживанию» России проводится планомерно и систематически с помощью Польши, Украины, Белоруссии и других стран Восточной Европы, которые Великобритания и США используют как инструменты для воздействия, в том числе – чтобы разделить Москву и Берлин.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У RAND Corporation очень много документов в прямом доступе, это, в общем, была стратегия сдерживания России, где Украина должна играть свою роль, военная напряженность должна быть с Украиной, перехват власти в Белоруссии и так далее. Ну, то, что Нарышкин говорит в этом докладе. Я этот доклад читал.

Хотя, надо понимать, что RAND Corporation во многом вынуждена отрабатывать некие идеологические заказы. Если ее снимут с довольствия, то очень много талантливых людей, талантливых в смысле составления отчетов, могут остаться без работы, поэтому время от времени они создают некоторые тексты, всё-таки, отчасти пиар-свойства.

Хотя, вопрос ставится RAND Corporation в том докладе вполне прагматично о том, что надо выбирать не очень дорогие меры сдерживания и те, которые могут определенные неприятности доставить России. При этом там получается, что те, которые были бы наиболее неприятны России, излишне дорогие. И рискованные, кстати, там тоже есть такие моменты» – сказал Джангиров.

Однако он отметил, что не только RAND Corporation занимается подобной деятельностью, в США есть много организаций, выполняющих такие заказы, но они не афишируют это.

«Хотя, на самом деле, сдерживание России имеет одновременно два смысла, ведь санитарный кордон мы привыкли обсуждать, как нечто то, что окружает Россию, но вообще у санитарного кордона изначально и сейчас есть и второй смысл и более важный, геополитический, – это то, что разделяет Россию и Германию. И то, что создает проблемы обеим государствам, и то, что создает большие проблемы для их взаимодействия», – добавил аналитик.

«Дело в том, что санитарный кордон имеет отчасти антигерманскую направленность изначальную. И Польша, которой мы часто приписываем некие национальные амбиции, что она залупается (извиняюсь за термин эпохи премодерна) и с Россией, и с Германией одновременно, но это суть ее положения, ее под это и поддерживают, на самом-то деле, традиционно Британия и Соединенные Штаты», – заключил Джангиров