США и Британия не позволят завершиться конфликту на Украине – Миршаймер

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До тех пор, пока Лондон и Вашингтон оказывают влияние на происходящее на Украине, завершить войну не получится.

Об этом в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могут ли лидеры сесть и поговорить об этом как мужчина с мужчиной? Просто сейчас происходит много смертей, и кажется, что с исторической и человеческой точки зрения обе стороны проигрывают.

Возможно ли, чтобы Зеленский и Путин сели и поговорили – и нашли способ решить проблемы, и обе страны могли бы свести к минимуму количество жертв», – спросил ведущий.

«Думаю, что ответ будет отрицательным, тем более, если замешаны США. Нужно вывести американцев отсюда, и потом, я думаю, есть небольшой шанс. Американцы – это настоящая проблема», – пояснил профессор.

Он подчеркнул, что в мире есть политики, которые продолжают общение и с Киевом, и с Москвой, и могли бы стать посредниками в переговорах, но Вашингтон и Лондон этого не позволяют.

«США и Британия должны вмешаться и сказать Зеленскому, чтобы он уходил. Если бы они пришли и призвали Зеленского найти способ прекратить войну, мы смогли бы это сделать. Но ведь это США», – подытожил Миршаймер.