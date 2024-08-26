США и Британия обеспечили спутниковыми снимками операцию по вторжению в Россию – The New York Times

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The New York Times подтверждает ранее распространившиеся в экспертных кругах слухи о том, что вторжение ВСУ в Курскую область не обошлось без организационного содействия западных спецслужб.

По данным издания, Украина незадолго до начала операции в Курской области получила от США и Великобритании спутниковые снимки и другую информацию об этом регионе. Однако, оговаривается газета, такие данные были предоставлены Киеву не для помощи в наступлении вглубь территории России.

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С другой стороны, о каких-либо санкциях в отношении Киева за нецелевое использование предоставленной ему информации тоже не слышно, что наводит на вполне определенные выводы.

Как рассказали чиновники американскому изданию, представленные сведения и кадры со спутника Курской области передавались Штатами и Британией украинской стороне, чтобы позволить командованию ВСУ лучше отслеживать российские подкрепления, которые могли атаковать.

По словам некоторых официальных лиц США, чем больше территории РФ на западной границе Украина будет пытаться взять под контроль, тем больше риск чрезмерного расширения линий поставок ВСУ и «зонтики ПВО».

Американские чиновники добавили, что наращивание сил ВСУ в Курской области создает слабые места вдоль линии фронта на востоке Украины, особенно на Донбассе, где ВСУ сталкиваются с интенсивными российскими атаками.

«Украина расширила линию фронта, что несет определенный риск, поскольку для удержания этой линии нужно больше личного состава и техники – что, в свою очередь, может истощить какой-то другой участок фронта или, вероятнее всего, уменьшить их существующие резервы», – высказал мнение аналитик британской разведывательной компании Janes Джеймс Рэндс.

Вместе с тем, американские военные говорят, что Украина своим наступлением в Курской области продемонстрировала, что умеет проводить «общевойсковой» маневр. Речь идет о синхронных атаках пехоты, бронетехники и артиллерии, пишет NYT.