США и Британия в боях на Украине отрабатывают программу перевооружения – Астрахань
Страны Запада используют Украину как испытательную базу для собственного вооружения.
Об этом в интервью военному журналисту Александру Сладкову рассказал военкор Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Если смотреть на выводы, которые делаются в США, с их коррективами, которые вносятся в программы перевооружения, с их военной реформой, если смотреть на Великобританию, то видно, что они учитывают опыт, по многим параметрам, от стрелкового оружия – до более масштабных средств поражения.
Надо смотреть, потому что, во-первых, конфликт характеризуется тем, что роль авиации в нём совершенно не та, которую предсказывали перед событиями, роль бронетехники, как оказалось, совершенно не та, как предсказывали перед событиями, причём не только у нас, а в целом. Роль флота оказалась гораздо слабее, чем это предсказывалось. И сейчас разные эксперты по-разному отвечают на вопрос, почему это так. Это вопрос технических реалий или это вопрос непосредственной организации боевых действий, и делают из этого выводы», – сказал Астрахань.
Он привёл простой пример.
«На Украину поставлено большое количество гранатомётов М141, противобункерный, и AT4 – противотанковый. Оба гранатомёта до этого использовались, оба хорошо себя показали. Но встал вопрос, что необходим универсальный гранатомёт, потому что в условиях большой войны заранее знать и выбрать, какой понадобится, чтобы взять его с собой или сформировать на позиции соответствующий запас, представляется достаточно сложным. Соответственно, сейчас даже из этих двух видов оружия, которые хорошо себя зарекомендовали, в Америке будет делаться единый вид гранатомётов. И так далее – на всех уровнях, на всех этапах, это можно перечислять по куче разных параметров», – объяснил военкор.
Украине же, по его словам, отводится роль полигона.
«ВСУ остаётся роль испытательной базы. Здесь можно протестировать абсолютно всё в уникальных условиях масштабной войны – от «стрелковки» до систем управления боем, абсолютно всё. И это происходит», – заключил Дмитрий Астрахань.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.