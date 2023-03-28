США и Британия в боях на Украине отрабатывают программу перевооружения – Астрахань

Страны Запада используют Украину как испытательную базу для собственного вооружения.

Об этом в интервью военному журналисту Александру Сладкову рассказал военкор Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть на выводы, которые делаются в США, с их коррективами, которые вносятся в программы перевооружения, с их военной реформой, если смотреть на Великобританию, то видно, что они учитывают опыт, по многим параметрам, от стрелкового оружия – до более масштабных средств поражения.

Надо смотреть, потому что, во-первых, конфликт характеризуется тем, что роль авиации в нём совершенно не та, которую предсказывали перед событиями, роль бронетехники, как оказалось, совершенно не та, как предсказывали перед событиями, причём не только у нас, а в целом. Роль флота оказалась гораздо слабее, чем это предсказывалось. И сейчас разные эксперты по-разному отвечают на вопрос, почему это так. Это вопрос технических реалий или это вопрос непосредственной организации боевых действий, и делают из этого выводы», – сказал Астрахань.