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Военная помощь Украине, и, как следствие, эскалация войны – продолжают оставаться высшими приоритетами как для Брюсселя, так и для Бухареста.

Об этом пишет в своём блоге румынский публицист Адриан Ончу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в восьмой раз подряд посещает Киев. Визит брюссельской делегации состоится за шесть дней до приёма просроченного президента Зеленского в Белом доме, где будет проанализирован «план победы» в конфликте с Россией.

«Указанный план будет представлен на бумаге из соображений безопасности, а совершенно секретный документ в конечном итоге будет сожжен или проглочен (в зависимости от настроения Зеленского)», – иронично отмечает Ончу.

По его словам, в американских колониях на европейском континенте военизированные правительства под командованием Пентагона соревнуются в мерах по поддержке победоносного плана, намеченного украинцами.

«Например, президент Йоханнис хотел созвать заседание CSAT, чтобы определить инвестиции румынской армии в следующее десятилетие, 2025-2034 годы. «Предсказуемость» — лозунг как в посольстве США, так и во дворце Котрочень (резиденция президента Румынии. – прим.). Военная промышленность США работает «под постоянным огнем». Поэтому для поставок сырья: стали, алюминия, полупроводников, стружки, взрывчатки, винтов, гаек и т. д. нужны твердые заказы, четкие сроки поставки-приемки и оплата авансов», – пишет эксперт.

Параллельно Йоханнис хочет быть уверенным, что по окончании своего мандата оставит все в порядке. Поэтому он направил письма в парламент с требованием создать новые учебные центры для украинской армии, не считая уже существующего в Фетешть, специально предназначенного для обучения пилотов F-16, отмечает Адриан Ончу.

«Кроме того, парламент также проголосует на следующей неделе за размещение в Румынии некоторых американских солдат из сил специальных операций ВМС США. Речь идет о так называемых элитных войсках, известных под сокращенным названием SEAL. Несколько десятков морских котиков будут тренировать украинцев (вероятно, на нудистском пляже Вама-Веке) примерно так, как в голливудских фильмах, с целью высадки в Крыму. Учебный центр будет работать два года. Это будет совместное румынско-американско-британское предприятие, в рамках которого Йоханнис предоставит военные казармы в Мангалии, душевые и кухню, американцы возьмут на себя часть «кофе, стратегий и учебных стрельб», а британцы вносят свой вклад в виде финансирования проекта плюс часть логистики», – пишет автор.

Он приводит высказывение румынского генерала запаса Мариус Крэчуна:

«Нам есть чему поучиться друг у друга, и американцам у нас, и нам у американцев. А еще давайте поучимся у украинцев, что они тоже кое-что знают, что они уже два года воюют. Так что это во всех отношениях беспроигрышный вариант».

«Абсолютно точно! Украинцы знают бесчисленное количество уловок, но самой крупной остаётся афера, связанная с бесследным исчезновением десятков миллиардов евро из бюджетов европейских государств. Чтобы техника была полной, а украинские солдаты могли тренироваться в пятизвездочных условиях, сенаторы и депутаты также примут решение по просьбе Йоханниса закупить у американцев 44 десантные машины AAV-7, оцененные в 210 миллионов долларов плюс НДС», – пишет Адриан Ончу.

В завершение своей публикации, комментируя резолюцию Европарламента, требующую признание территории России «законной военной целью» для украинских ракет, автор приводит слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина: межконтинентальной баллистической ракете «Сатана II» понадобится всего 3 минуты 20 секунд, чтобы поразить Страсбург.