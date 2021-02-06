«США и ЕС проигрывают России!» – Яценюк призвал Зеленского возглавить западную русофобию и спасти мир

06.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия побеждает в информационной войне и, распространяя «дезинформацию», влияет на политику в большинстве стран мира – начиная от Украины и заканчивая США.

Об этом в ходе онлайн дискуссии Киевского форума безопасности заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семь лет прошло с того момента, когда Россия напала на Украину. Россия напала не только на Украину – она напала на демократический мир.

Годами Россия лжёт. О зелёных человечках в Крыму, о том, как произошёл захват Донецка и Луганска, о том, что Украина антисемитская страна, о том, что на Украине якобы нацистские движения, что Украина – самая коррумпированная страна в Европе.

Они вмешивались в американские выборы и украино-американские отношения, когда начали массированную кампанию против президента США Байдена. Они дезинформировали мир про MH-17, про Солсбери. У меня не хватит пунктов, чтобы перечислить всё, что делает Россия своей ложью и пропагандой.

Их цель в том, чтобы подорвать доверие. У них нет цели – просто сформировать свою повестку дня… у них цель уничтожить повестку дня для мира и для Европы. И потом, когда мозги промыты пропагандистской машиной, можно даже проводить в Донецке и в Луганске выборы. Потому что понятно, чем эти выборы закончатся. Это не выборы, а выбор, который сделан в Кремле.

То же самое они делают и в странах ЕС, когда они подрывают европейских лидеров, радикализируют настроения. И эти радикальные партии приходят к власти. То же самое они делают и в США, когда они подогревали годами антилиберальные настроения. И то, что происходило в Капитолии – не без заслуги РФ», – бредит «Кролик».

В свою очередь, глава Совбеза Алексей Данилов подивился тому, что «могущественный» Запад проигрывает «карликовой» России в информационной войне.

«Россия представляет реальную угрозу Украине и Западу. Президент Путин действует агрессивно, его цель – не только контроль над Украиной, но и очень активное участие в переформатировании мирового устройства.

Но неужели мы забываем, что этот монстр – экономический карлик. И каким образом такой колоссальный и сильный Запад может проигрывать в войне с карликом? И тут очень важно, что на эту дезинформацию, очевидно, существует какой-то подсознательный спрос», – заподозрил неладное Данилов.

После чего Арсений Яценюк заявил, что Украина и лично Владимир Зеленский должны возглавить мировую борьбу с «российской пропагандой» и спасти мир от «агрессора».

«Мне кажется, что сейчас наилучшее время для украинской власти и президента выйти с инициативой. Выйти с предложением к миру о том, как бороться с дезинформацией.

Мы знаем, что такое дезинформация и российская пропаганда. Украина и украинский президент должны возглавить этот процесс. В ООН выйти с конкретным планом по борьбе с пропагандой, дезинформацией, фейками. Выйти в ОБСЕ.

Выйти вместе с нашими европейскими партнёрами, и возглавить процесс создания – как журналистских стандартов, так и прозрачности финансирования всех видов СМИ и введения на законодательном уровне системных механизмов борьбы с пропагандой и ложью во всём цивилизованном мире!

Президент Зеленский знает, как работает телевидение. И если он возглавит этот процесс, то у Украины есть все шансы – не просто возглавить эту борьбу, а выиграть её!», – призвал заборостроитель.