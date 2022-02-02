США и ЕС успокаивают косовских сепаратистов: «Новой Республики Сербской не будет»

Спецпредставитель ЕС по диалогу «Белград-Приштина» Мирослав Лайчак и посланник Госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявили в Приштине, о необходимости соблюдать Брюссельское соглашение о создании Союза сербских муниципалитетов (ЗСО).

При этом Лайчак и Эскобар подчеркнули, что при создании ЗСО «не должно быть моделей, угрожающих суверенитету Косово».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Мирослав Лайчак и Габриэль Эскобар прибыли с визитом в Косово и провели в Приштине встречу с руководством албанских сепаратистов. В ходе совместной пресс-конференции представитель США и представитель ЕС заявили о том, что довели до собеседников позицию Вашингтона и Брюсселя, согласно которой приштинскому режиму следует уважать подписанное в 2013 году Брюссельское соглашение и перестать препятствовать созданию Союза сербских муниципалитетов (Заједница српских општина – ЗСО).

«Мы не являемся частью диалога или переговоров, но предварительные договоренности должны быть реализованы, – заявил Эскобар. –При этом не должно быть моделей, угрожающих суверенитету Косово. Позиция Соединенных Штатов не состоит в том, чтобы что-то навязывать что-либо обеим сторонам, но мы можем помочь. Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Косово. Теперь все должно быть посвящено процессу диалога. Что касается Вашингтонского соглашения, то мы считаем, что подписанные там обязательства должны реализовываться с целью создания дипломатического пространства».

В свою очередь Лайчак отметил, что создание ЗСО не означает создание еще одной Республики Сербской.

«Мы говорили о существующих моделях, есть необходимость договориться о модальностях. Как правило, это решают косовские лидеры. Косово – равноправная сторона в диалоге, Косово имеет 50 процентов права слова, а значит, ничего не может быть навязано Косово без согласия Косово. Я часто слышу: «мы не хотим новой Республики Сербской»… Мы ясно дали понять, что никто этого не хочет. Но то, что было согласовано, должно быть выполнено, как косовской, так и сербской сторонами. Мой совет – не бойтесь того, чего пока нет, и вам никто ничего не навяжет. Дойдите до разговора о том, какими вы видите эти функции (ЗСО). Не стоит бояться того процесса, который вы ведете с Сербией. Любое решение будет основываться на европейских стандартах и ​​нормах», – заключил представитель ЕС.