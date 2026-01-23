«Логично и гениально»: США и Европа успешно превращают Украину в новую Африку

Оставшуюся после войны часть Украины Запад превратит в «банановую республику», заполненную мигрантами с крайне низким уровнем оплаты труда.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идея Трампа о беспошлинной зоне совершенно логична. Сначала США получают в полное распоряжение украинские недра. Зеленский их продал за ту помощь, которую он объявлял безвозмездной.

Трамп пришел и сказал, ребят, хватит, это ничего не безвозмездно, вы должны. Увеличивает в несколько раз сумму, которую реально получила Украина, – и заставляет Зеленского подписываться под этой суммой, продавая право на разработку украинских недр на многие десятилетия вперед.

Для того, чтобы что-то заработало, необходимы дешевые ресурсы, и взять их больше негде, кроме как у России. Необходима дешевая рабочая сила, более-менее подготовленная, которую негде больше взять, как в африканских странах. И организовать законодательно безналоговую, беспошлинную зону», – отметил Волга.

«Ресурсы отдали, всё наиболее работоспособное боевое население похоронили. Кто мог – сбежал, уже пообжились в Европе. Теперь начинаем строить для США за активы, которые даст Путин из замороженных активов. В результате, часть этих заводов будет принадлежать России. И США снабжают Европу вместо Китая. Этот ход гениален.

Заканчивается программа по превращению Украины в новую Африку. Как до сих пор в некоторых регионах Африки добывают литий для Европы, дети от 6 лет работают руками – в нечто подобное заканчивается и программа превращения Украины.

И действительно, так произойдёт, если это будет беспошлинная зона, остаётся только вопрос трудовых ресурсов. И в этом даже европейцы поддержат Трампа», – подытожил экс-депутат.

