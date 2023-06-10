Экс-посол США Хербст: Похоже, на саммите НАТО не будет того, на что надеется Зеленский

Вадим Москаленко.  
10.06.2023 20:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Украина


На запланированном на июль саммите НАТО в Вильнюсе немецкое и американское руководство, похоже, не намерены давать гарантии вступления Украины в альянс.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На запланированном на июль саммите НАТО в Вильнюсе немецкое и американское руководство, похоже, не...

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«К сожалению, пока я не вижу больших результатов для Украины на этом саммите [НАТО в Вильнюсе].

Подготовка, особенно со стороны Вашингтона и Берлина, была робкая, и как будто они не нацелены делать настоящие шаги вперёд в отношении членства Украины в НАТО или в отношении гарантий [безопасности] для Украины.

Последние несколько недель Вашингтон и Берлин подвергаются критике за такой робкий подход, и речь сейчас идёт хоть о каком-то прогрессе в нужную сторону, но пока я не слышу что-то конкретное, которое подтверждает, что мы увидим настоящий прогресс.

Но ещё есть четыре недели до самого саммита, может быть что-то выйдет», – сказал Хербст.

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