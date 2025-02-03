США и Германия легли поперек «пояса ненависти» НАТО
За последние месяцы вероятность прямого столкновения РФ и НАТО совершенно точно не увеличилась.
Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нет, не увеличилась. То есть США демонстрируют непреклонную волю, избегая всех возможных сценариев прямого столкновения российских и американских войск на поле боя, совершенно точно. Они не просто не поддерживают эту риторику вот этих младонатовцев, такой «пояс ненависти» – Прибалтика, Польша, может, Чехия, они не только не поддерживают – они пресекают все эти разговоры. О разделе Украины, о вводе войск», – сказал Ширяев.
«Ведь длительное время, год, два года шла подспудная дискуссия на Западе – как спасти Украину, ну не справляется своими силами. Единственный вариант – ввести туда войска НАТО. Но американцы и, естественно, немцы (это я должен был сразу сказать), как телега, легли поперёк – только через наш труп. И сейчас это совершенно очевидно», – добавил эксперт.
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