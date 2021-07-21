США и Германия преподали Украине жестокий исторический урок – немецкий политолог

21.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В сложившейся ситуации, когда «Северный поток-2» практически готов к запуску, а о компенсациях за бесхозность украинской ГТС можно забыть, целиком и полностью виновата внешняя политика руководства Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это хороший исторический, дипломатический урок для Украины. Не надо было интригами заниматься. Не надо было, как делала украинская власть, пытаться Польшу разыграть с Германией по всяким энергетическим вопросам, Германию против Америки наставлять и наоборот. И теперь украинское руководство пошло в Вашингтон и пытается Конгресс против Байдена настроить в вопросе «Северного потока-2». Ну, так нельзя, вы или союзники, или кто? И тут жёсткая реакция Америки была ясна, и Германия жёстко реагирует. Никаких «простых», «дешёвых» и «лишних» денег Украине давать не будут. Украине предлагают «зелёную сделку» – пожалуйста, меняйте свою экономику на «зелёный» лад. Становитесь «зелёными», как мы в Европе. И тогда не будет зависимости от России, но придётся полностью перестроить экономику. А они этого тоже делать не будут, потому что это большие потери, и это будет долго длиться», – сказал Рар.

В свою очередь, генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов согласился, что Украина, наконец, получила заслуженный урок.

«Слушая реакцию украинских говорящих голов на сложившуюся ситуацию, вспоминается сразу несколько легендарных украинских выражений: «а це под помидоры», «коль не съем, то понадкусываю», «наша казка гарна нова – починаем её знову». Одно и то же из года в год, из века в век – они работать не хотят! Они хотят пить горилку, танцевать гопак за счёт Европы. Но, к сожалению, её просто отрезвили. И вот, трезвость пришла, оказывается украинские поговорки уже никому не интересно слушать», – отметил он. «Хочется увидеть рабочего трудового мигранта, который честно приедет и будет работать, хочется видеть честную, ответственную власть, с которой можно договориться надолго. А не пока не кончатся полномочия у очередного украинского политика, который завтра сольёт предыдущую власть – а я это не подписывал. Поэтому и отношение к ней такое – как к мусорному государству», – добавил Михайлов.