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09.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, США, Украина
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США и Германия списали Зеленского со счетов. Украина отправляется в изоляцию

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский становится токсичным для Запада, его больше не будут поддерживать на...

Президент Украины Владимир Зеленский становится токсичным для Запада, его больше не будут поддерживать на выборах главы государства и рассматривают как временную фигуру.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, эта усталость от Зеленского связана с его постоянной критикой в адрес президента США и канцлера Германии, а также поддержка оппозиции в этих странах.

«Подыгрывание оппонентам Байдена и Меркель дорого вылезет Зеленскому. Я считаю, что это подыгрывание уже привело к тому, что фактически Зеленского рассматривают как временную фигуру. Условно говоря: Запад, Европейский союз, США поддерживать Зеленского на второй срок уже не будут. Это уже очевидный результат, это усиливает изоляцию Украины, реальную изоляцию, несмотря на всю риторику публичную, которая продолжает звучать. И, в принципе, это критика, кроме личных встреч для президента, для Зеленского, оплеух от Меркель и вероятных оплеух от Байдена, ничего ему не дала», – сказал эксперт.

«Более того, это детская политика. Люди неопытные сегодня у власти, им, наверное, из окружения Меркель и Байдена подсказывают нужные люди, что «вы так сделайте, и мы вас продавим, мы за вас, за ваши интересы». Они, наверное, думают, что таким способом, публично критикуя и подыгрывая «республиканцам» или «зеленым» можно быть элементом мировой политики. Они не понимают, что для Меркель или Байдена это просто раздражающий фактор, не более того, такая позиция. Они не понимают, что такая позиция ведет к усилению негативного отношения к Зеленскому и его команде, и все. Но она не приведет к каким-либо серьезным уступкам и не повышает роль Украины. Более того, Украина становится все более токсичной», – заявил Бортник.



 

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