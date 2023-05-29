США и Израиль раздувают тему «войны» между Ираном и Афганистаном

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Неожиданно для многих в минувшую субботу 27 мая произошла перестрелка с человеческим жертвами на границе между Ираном и Афганистаном, что некоторыми СМИ было представлено как чуть ли не «война» между Талибаном и Исламской республикой. И именно Запад сейчас заинтересован в раздувании пожара, стремясь столкнуть лбами Тегеран и Кабул.

Но в действительности пограничный конфликт удалось быстро локализовать, и он не имел своего продолжения в последующие дни, хотя в социальных сетях были многочисленные вбросы об «ожесточённых боях» и «захватах пограничных пунктов», которые были названы иранской стороной фейковыми сообщениями. Впрочем, они не подтверждены и Талибаном.

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Что же на самом деле произошло на границе двух стран и в чём причина столкновений, которые вдруг взбудоражили медийное пространство?

На самом деле имела место небольшая стычка, которая была прокомментирована каждой из сторон как агрессивные действия соседа, на что и пришлось всем отвечать.

«Сегодня в провинции Нимроз иранские пограничники открыли огонь по Афганистану, что было встречено встречной реакцией», — говорится в заявлении пресс-секретаря министерства внутренних дел, управляемого талибами, Абдула Нафи Такора, который был процитирован американским агентством Reuters.

«Сейчас ситуация находится под контролем. Исламский Эмират не хочет воевать со своими соседями», — сказал пресс-секретарь.

По его данным тогда по одному человеку погибло с каждой стороны, а также несколько были ранены. Правда официальное информационное агентство Ирана IRNA позже сообщило, что двое иранских пограничников в итоге были убиты и два иранских мирных жителя получили ранения.

Заместитель начальника полиции Ирана Касем Резаи по горячим следам заявил следующее: «Без соблюдения международных законов и добрососедства силы талибов начали стрелять по контрольно-пропускному пункту Сасоли… получив решительный ответ».

Сама же перестрелка началась в 10 часов утра по местному времени на иранском пограничном посту Сасоли, расположенном в иранском уезде Заболь в провинции Систанае и Белуджистан, населённого преимущественно сунитами. И доподлинно до сих пор не понятно, кто же первый начал.

В результате инцидента иранские власти перекрыли важнейший для Афганистана торговый пограничный переход Милак-Зарандж до окончательного урегулирования ситуации. И, похоже, это отрезвляюще подействовало на Кабул, который зависим от поставок продовольствия и различных товаров из Ирана.

К месту перестрелки на следующий день приехал командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран бригадный генерал Киумарс Гейдари, который предостерег от повторения опасных инцидентов на границе между Ираном и Афганистаном.

При этом он постарался успокоить общественное мнение, заявив, что «граница между Ираном и Афганистаном полностью находится под контролем сухопутных войск иранской армии», а присутствие генералов и ответственных госслужащих вовсе не говорит о наличии какой-либо угрозы для республики.

В ответ Энаятулла Ховаразми, представитель министерства обороны Талибана поспешил выступить в примирительных тонах:

«Исламский Эмират Афганистан считает диалог и переговоры разумным способом решения любой проблемы. Оправдываться за войну и негативные действия не в интересах ни одной из сторон».

О том, что между Тегераном и Кабулом осуществляется прямая связь, пишет агентство Associated Press, которое сообщило, что в этот же день после пограничной стычки исполняющий обязанности министра иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки провёл экстренную встречу с иранским послом в Афганистане. Стороны как раз обсудили причину столкновения и вопросы, связанные с использованием воды в трансграничной реке Гильменд.

Данные переговоры были подтверждены и иранским агентством IRNA, что говорит о стремлении быстро наладить диалог, чтобы купировать все негативные последствия. По мнению сторон, именно из-за противоречий в сфере совместного водопользования и возник данный конфликт, так как талибы воздвигли в нескольких километрах от границы плотину и начали забирать значительную часть влаги для орошения собственных полей.

Подобная ситуация даже привела к тому, что в текущем месяце президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил Кабул в нарушении договора от 1973 года. И подобное резкое заявление связано с огромной проблемой засухи, от которой по данным ООН уже пострадало 97% территории страны.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что решение этой проблемы решили подтолкнуть подобной стычкой, которая на полноценный вооруженный конфликт всё же не тянет. Но то, что напряжение на границе росло в последние месяцы – не отвергает, конечно, никто. Тем более, что Тегеран до сих пор не признаёт правительство движения Талибан.

Самое настораживающее в этой истории заключается в том, что внешние силы и некоторые группы внутри самого Афганистана постарались раздуть этот инцидент, чтобы спровоцировать более масштабные столкновения.

Так, например, вдруг объявилась поблизости от событий некая прозападная неправительственная правозащитная организация HalVash, которая стала распространять видео и «свидетельства» о применении с двух сторон миномётов и тяжелой боевой техники. Её деятельность напоминает работу знаменитых «белых касок» в Сирии, которая также пытается фабриковать «доказательства» полномасштабной войны.

При этом неожиданно активизировалась странная якобы полуофициальная англоязычная газета Tehran Times, в материалах которой было преувеличено количество погибших с иранской стороны, возможно с целью вызвать недовольство и протестные антиталибские выступления среди местного населения.

С афганской стороны подогревал ситуацию якобы один из лидеров Талибана Абдулхамид Хорасани, который громогласно объявил об объявлении Ирану войны. В действительности он не представляет официальную позицию Кабула и вообще за несколько дней до этого был смещён с кресла руководителя одного из районов провинции, граничащей вообще с Пакистаном.

Более того, российское издание 360tv.ru вообще заявило, что «на самом деле лидера радикального афганского движения зовут Мавлави Ахундзада. Автором видеозаписи оказался самозванный руководитель отделения МВД афганской провинции Панджшер, которого объявили в розыск».

Если это так, то вполне возможно, что американские и западные спецслужбы используют таких проходимцев и отдельных автономных полевых командиров для раскачивания ситуации и пропаганды джихада против Ирана и шиитов внутри Афганистана.

За это говорит и то, что появившиеся недавно в социальных сетях некие группы сторонников войны с Тегераном начали активную информационную кампанию по склонению ведущих деятелей Талибана к активным действиям, о чём сообщило агентство Аль-Джазира.

«В последние дни проталибские аккаунты в Интернете также поделились видео с песней, призывающей исполняющего обязанности министра обороны муллу Мохаммада Якуба противостоять Ирану. Мулла Якуб является сыном муллы Мохаммада Омара, покойного основателя талибов и первого верховного лидера», – пишет издание.

Очевидно, что за всем этим копошением видны уши США и Израиля, которые кровно заинтересованы в создании второго фронта против Ирана уже со стороны Афганистана. А для этой цели ЦРУ и Моссад используют противоречия внутри Талибана, усиливают антииранскую пропаганду, фабрикуют «доказательства» масштабных столкновений на границе, стравливая параллельно еще сунитов и шиитов.

Ведь не случайно перестрелка произошла в иранской провинции с преимущественно сунитским населением с целью провоцирования «экспорта» талибской революции уже внутрь Ирана. Поэтому эти потуги недооценивать нельзя, в связи с чем – Москва и Пекин должны использовать своё влияние в Афганистане в деле нейтрализации и срыва планов англосаксов и сионистов.