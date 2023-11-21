США и НАТО просчитались: Украина уже проиграла войну – американский журналист
Украина уже фактически проиграла войну, потому что людей для активного продолжения боевых действий практически не осталось.
Об этом в своём блоге рассказал американский журналист Дэнни Хайфон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина пополняет свои ряды добровольцами, но также существует система призыва, которая позволяет государству мобилизовать мужчин призывного возраста.
После вторжения на Украине было введено военное положение, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считались военнообязанными. В 2023 году начали ставить на военный учёт женщин.
Но обе меры не привели к полному призыву. Военное положение привело к драконовским ограничениям, мужчинам запрещено выезжать из страны. И многие из украинцев уехали в Россию и в другие страны», – сказал Хайфон.
Он подчеркнул, что нежелание украинцев идти в армию стало большой проблемой для Киева.
«За последние десять месяцев сорока трём тысячам гражданам Украины было отказано в выезде за границу, что означает массовый исход украинцев, не жалеющих воевать.
Речь не только о призыве на военную службу. Речь о проигрышных военных действиях. Даже самые увлечённые добровольцы бьют тревогу, но у них серьёзные проблемы как внутри страны, так и с военными усилиями.
Украина – серьёзная проблема. Они всегда говорят об оружии, и оружие – это очень важно. Но если у тебя нет никого, кто мог бы выстрелить из этого оружия, то ты проиграл войну. Это происходит, когда у тебя нет людей.
Для этой войны, которую спровоцировала НАТО, требовались людские ресурсы. Именно так НАТО решила вести эту войну, и это действительно был единственный способ. Им пришлось пожертвовать практически всей Украиной, чтобы вести такую войну, и сейчас мы наблюдаем последствия», – добавил блогер.
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