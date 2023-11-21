США и НАТО просчитались: Украина уже проиграла войну – американский журналист

Вадим Москаленко.  
21.11.2023 16:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Украина уже фактически проиграла войну, потому что людей для активного продолжения боевых действий практически не осталось.

Об этом в своём блоге рассказал американский журналист Дэнни Хайфон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже фактически проиграла войну, потому что людей для активного продолжения боевых действий практически...

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«Украина пополняет свои ряды добровольцами, но также существует система призыва, которая позволяет государству мобилизовать мужчин призывного возраста.

После вторжения на Украине было введено военное положение, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считались военнообязанными. В 2023 году начали ставить на военный учёт женщин.

Но обе меры не привели к полному призыву. Военное положение привело к драконовским ограничениям, мужчинам запрещено выезжать из страны. И многие из украинцев уехали в Россию и в другие страны», – сказал Хайфон.

Он подчеркнул, что нежелание украинцев идти в армию стало большой проблемой для Киева.

«За последние десять месяцев сорока трём тысячам гражданам Украины было отказано в выезде за границу, что означает массовый исход украинцев, не жалеющих воевать.

Речь не только о призыве на военную службу. Речь о проигрышных военных действиях. Даже самые увлечённые добровольцы бьют тревогу, но у них серьёзные проблемы как внутри страны, так и с военными усилиями.

Украина – серьёзная проблема. Они всегда говорят об оружии, и оружие – это очень важно. Но если у тебя нет никого, кто мог бы выстрелить из этого оружия, то ты проиграл войну. Это происходит, когда у тебя нет людей.

Для этой войны, которую спровоцировала НАТО, требовались людские ресурсы. Именно так НАТО решила вести эту войну, и это действительно был единственный способ. Им пришлось пожертвовать практически всей Украиной, чтобы вести такую войну, и сейчас мы наблюдаем последствия», – добавил блогер.

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