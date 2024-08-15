США и партнеры не мешают Украине использовать западное оружие на территории РФ – генерал Ходжес

Анатолий Лапин.  
15.08.2024 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США не запрещают Украине применять свое оружие на территории Курской области, куда вторглись ВСУ. Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Ходжеса, широким массам неизвестно, о чем именно договаривался Запад с Украиной, когда передавал ей свои вооружения и технику.

США не запрещают Украине применять свое оружие на территории Курской области, куда вторглись ВСУ....

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«Публично мы не будем знать, о чем именно было договорено. Я рад, что США хотя бы не пытаются тормозить то, что делает Украина. Я не слышал публичных заявлений о том, что Украина не должна этого делать.

Конечно, Украина имеет право на защиту, что включает в себя ликвидацию мест, из которых Россия атакует украинские города и села. Так что, отвечает ли это западной политике в широком смысле? Да, ведь Украина защищается», – заявил Ходжес.

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