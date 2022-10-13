США и Россия приблизились к краю ядерной войны – Арбатов

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нынешняя ситуация вокруг Украины похожа на Карбиский кризис, когда Москва и Вашингтон оказались на грани войны с применением ядерного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

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«СССР и США приблизились к краю ядерной войны. Я бы не сказал, что мы стоим сейчас так же близко, но, к сожалению, пока в обратную сторону движения нет. Наоборот, шаг за шагом Россия и США с их союзниками движутся к обрыву. СССР и США в последний момент смогли отойти от опасной черты. Как будет сейчас — неясно», – сказал Арбатов «Коммерсанту».

Он напоминает, что Карибский кризис начался после того, как США узнали о размещении советских ракет на Кубе.

«США восприняли это очень остро — как попытку въехать в их задний двор — и взвинтили ставки до предела. Сейчас Россия начала военную операцию на Украине — при всех многочисленных доводах и аргументах, которые приводятся для ее обоснования, — во многом, чтобы силовым путем воспрепятствовать продвижению США и НАТО на постсоветское пространство, которое Москва считает своей сферой влияния», – провел аналогии академик.

По его словам, в 1960-х США имели значительное ядерное превосходство над СССР.

«То есть США могли выиграть ядерную войну, хотя и с огромными потерями для всех стран Евразии и, вероятно, в целом для человечества. Сейчас ситуация иная. Все признают, что в ядерной войне не может быть победителя и поэтому она никогда не должна вестись», – резюмировал Арбатов.