США и Россия принесут Украину в жертву – Суслов

31.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина может стать предметом торга на встрече президентов США и России, а население Украины продолжают дезинформировать о том, что Запад якобы помогает ей.

Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов комментируя выдачу российских паспортов на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча Байдена и Путина назначена, и снова возникает обсуждение, состоится ли так называемая «большая сделка» то есть договоренности между США и Россией, в том числе по поводу Украины. Кстати, очень большие опасения высказал на недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Он допустил, что две стороны могут договориться насчёт Украины, и он намекнул, что по одному вопросу, похоже, уже договорились – по «Северному потоку-2», когда Байден объявил, что США дальше не будут препятствовать достройке «Северного потока-2», – заявил Суслов.

«Конечно, наш президент заявил, что если так произойдет, то это будет огромное поражение Байдена. Но не нашему президенту судить, что для США выигрыш, а что проигрыш. Для США важнее, что неприменение санкций соответствует национальным интересам США. А то, что это не соответствует национальным интересам Украины, США не волнует», – отметил экс-министр.

«Тут нашей элите и надо задуматься, надо понять, что руководитель любой страны преследует интересы своей страны. Я считаю, что не исключено, что всё, что будет касаться Украины, для США важно как усиление переговорной позиции. Они добились успехов в контроле над Украиной, и теперь они могут торговаться – будут ли санкции или не будут, будут ли другие вопросы, примут ли они Украину в НАТО или нет. Уже объявлено, что Украину не приглашают на встречу НАТО, которая состоится в ближайшее время, никто не предлагает пока план по членству в НАТО, и членство не будут предлагать. Но это всё – тема для переговоров с Россией», – говорит экономист.

«Какие со своей стороны уступки сделает Россия, мы пока не знаем. Предполагается, что возможной темой в переговорах будет ослабление возможностей России в движении к союзу с Китаем. Китай объявлен основным противником США. Поэтому если интересы Украины, чего опасается Зеленский, будут принесены в жертву интересам США, то не надо обижаться. Надо понимать, что Украина не самостоятельна. Что контроль над ней нужен США в том числе, и для торговли с Россией. Что «Северный поток-2» будет, наверное, достроен. Так же незаметно был построен «Турецкий поток», мы потеряли 31 млрд кубов транзита и деньги за транзит ушли туркам», – добавил Суслов.

«Когда через некоторое время украинские лидеры протрут глаза и поймут, что они натворили, выяснится, что Украина вообще останется без транзита и потеряет миллиарды долларов, что она отдаст контроль над своими сельскохозяйственными землями иностранным компаниям, и это начнется уже 1 июля, что крупнейшие запасы полезных ископаемых (марганец, титан, уран, железо) неизбежно перейдет в руки иностранным компания. Кстати, я думаю что идея деолигархизации в том и состоит, чтобы отнять у украинского крупного бизнеса контроль, в том числе, и над всеми этими месторождениями и отдать их транснациональным корпорациям.

То есть, мы не должны удивляться: великие страны решают свои проблемы, а Украине внушают ошибочные идеи. Против нас ведется огромная информационная война, когда нам внушают мысль, что Запад оказывает Украине какую-то помощь, что он почему-то нас защищает, хотя он ни от чего не защищает. Возможно, люди это поймут когда наше богатство перейдут в руки транснациональных корпораций», – сказал эксперт.