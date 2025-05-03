США и Россия расчистили путь к переговорам на высшем уровне

Анатолий Лапин.  
03.05.2025 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в ближайшее время.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в ближайшее время. Об этом...

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«По итогам этой недели, конечно, будем говорить, наверное, о самом главном достижении этой недели, – это то, что стороны, прежде всего США и Россия, расчистили дорогу к прямым переговорам между Путиным и Трампом. Два ключевых условия, которые были необходимы для этих переговоров.

Речь идет об изгнании украинских войск из Курской области и подписании соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Дорога к прямым переговорам, встречи между Путиным и Трампом открыта, все карты уже практически лежат на столе, все позиции понятны», – отмечает Бортник.

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