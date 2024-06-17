США и Россия сохраняют монополию на ядерные арсеналы, но Китай уже наступает на пятки

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Associated Press пишет, что ядерные державы продолжают модернизировать свое ядерное оружие – в 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности $91,4 млрд, – Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

«За последние пять лет наблюдается заметная тенденция роста количества денег, выделенных на разработку этого наиболее негуманного и разрушительного оружия», – сказала координатор по вопросам политики и исследований в ICAN Алисия Сандерс-Закре.

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Доля США в общих расходах – $51,5 млрд, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых. Следующим по объему расходов является Китай – $11,8 млрд, а Россия занимает третье место с $8,3 млрд.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна.

Также сообщают, что сейчас около 2100 развернутых боеголовок на баллистических ракетах находятся в состоянии высокой боевой готовности – почти все они принадлежат России или США. Однако считается, что Китай впервые привел определенное количество боеголовок в состояние повышенной боевой готовности.

«Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло такую важную роль в международных отношениях со времен холодной войны», – сказал директор программы Стокгольмского международного института исследования проблем мира по вопросам оружия массового уничтожения.

По данным SIPRI, Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия. Их размеры военных запасов, похоже, оставались относительно стабильными в 2023 году. Впрочем, по оценкам, Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше оперативных сил, чем в январе 2023 года, добавили в SIPRI.