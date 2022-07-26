США и Украина были уверены, что РФ не ударит по Одессе после сделки по зерну – Ищенко

Новости Украины

В Киеве просчитались, полагая, что подписанное соглашение в Стамбуле с Россией, Турцией и ООН станет щитом для любых манёвров ВСУ в Одесских портах.

Об этом в эфире «News Front» рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в условиях достигнутой договоренности ни слова не было сказано о гарантиях безопасности закрепившихся в Одессе подразделений ВСУ.

«Они (украинское руководство – ред.) пытаются показать нашу договоренность о вывозе зерна так, словно бы мы обещали вообще не стрелять по Одессе. Понятно, что Одесса – это не только зерно, но еще и очень большой город, в том числе, крупная группировка ВСУ. Безусловно, им было бы выгодно, если бы Россия вообще в этом направлении прекратила всякие боевые действия. Когда заключались договоренности, они говорили: «Вот, мы договорились, в районе Одессы никто не будет стрелять, будут только зерно вывозить». Это – элемент информационной войны. Они пытались, в любом случае, выиграть у России позицию: «Либо вы вообще не стреляете, и Украина обеспечивает себе на юге относительное спокойствие (эту группировку потом можно перебросить хоть в район Харькова, хоть в район Днепропетровска и Запорожья для того, чтобы стабилизировать линию фронта в Донбассе), либо мы говорим «Извините, вы нарушаете договоренности по вывозу зерна». Это было изначально понятно», – пояснил эксперт.

По его мнению, киевские власти и их американские кураторы могут сколько угодно грозиться ответными мерами, но если первые рискнут и окажутся тут же разгромлены, то вторые – вовсе не пойдут на открытую конфронтацию с РФ.

«Для них было очень неприятной неожиданностью, что по одесскому порту продолжают стрелять. Вы слышали первоначальное заявление – «Россия сорвала все договоренности». Это – была позиция Украины и США. Когда они выяснили, что РФ не собирается за это дело извиняться, а мы и сказали, что «Да, стреляем, но не по зерну, а по (груженым импортным вооружением – ред.) кораблям»… Да, техническая возможность у России стрелять есть. На этом, собственно, все и закончилось», – добавил политолог.